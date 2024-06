Video / Euro 2024, mbyllen pa gola ndeshjet e treta në grupin C: Anglia përfundon e para, Serbia jashtë kompeticionit

Pak emocione dhe shumë taktika në ndeshjet e grupit C te Euro 2024, të cilat u mbyllën pa gola 0-0. Një skuadër zhgënjyese e Anglisë e cila nuk mundi të depërtojë ndaj Sllovenisë. Me Kane dhe Bellingham në hije, gjithsesi Anglia përfundon në krye të grupit me 5 pikë dhe do të sfidojë një nga skuadrat e vendit të tretë. Ndërkohë një barazim historik ky për sllovenët, që sigurojnë matematikisht kualifikimin në raundin tjetër.

Serbia, nga ana tjetër, është jashtë kompeticionit, pas 0-0 me Danimarkën. Eriksen dhe skuadra e tij përfunduan në vendin e dytë, para sllovenëve, për pozicionimin më të mirë në kualifikuese. Danimarka ka siguruar biletën për në raundin tjetër të EURO 2024. Danezët nxorrën përfundimisht nga gara skuadrën e Serbisë, që e mbylli si e katërta në grup. Danezëve u ka mjaftuar barazimi pa gola sot për të qenë të sigurt për kualifikimin, mes të tretave më të mira të turneut.