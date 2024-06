Video/ Eriksen shënoi gol në stadiumin ku i pushoi zemra: i dha fitoren Danimarkës në minutën e 86′

Christian Eriksen rikthehet në stadiumin ku qëndroi ballë për ballë me vdekjen për disa minuta, por këtë herë si një fitues i vërtetë. Ishte mbresëlënëse ta shohësh danezin në atë fushë, lider krenar të Danimarkës nga minuta e parë deri në minutën e fundit, dhe të mendoje për gjithçka që ndodhi tre vjet më parë kur zemra e tij ndaloi, me jetën të varur në fije të perit. Tani gjithçka ka ndryshuar dhe lojtari i Manchester United mund edhe të buzëqeshë, teksa shënoi golin e fitores katër minuta nga fundi kundër Suedisë.

Në minutën e 42′ të ndeshjes kundër Finlandës në Kampionatin e fundit Europian, danezi u rrëzua në fushë teksa luante në stadiumin Parken, duke lënë të gjithë publikun në ankth për fatin e tij. Minuta të pafundme pritjeje në të cilat të gjithë kishin frikë për më të keqen, por që përfundimisht e çuan atë të zbulonte jetën e tij të dytë sportive, e cila filloi kur iu implantua një defibrilator nënlëkurë për të parandaluar episode të mëtejshme të këtij lloji.

Christian Eriksen scored a stunning late winner for Denmark against Sweden tonight in the same stadium where he collapsed three years ago ✨

An INCREDIBLE moment pic.twitter.com/XbJ1Q8Vp1q

— Football on TNT Sports (@footballontnt) June 5, 2024