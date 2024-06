Video/ Eliminimi i turpshëm i kampionëve të Europës: Italia humb fytyrën, Zvicra në çerekfinale

Gara e Italisë në Euro 2024 ndalet në raundin e 1/8. Në Olympiastadion, skuadra e teknikut Spalletti humbi turpshëm 2-0 kundër Zvicrës dhe u kthye në shtëpi në ndeshjen e tyre të parë me eliminim direkt. Në Berlin, zviceranët dominuan lojën dhe luajtën lojën. Në pjesën e parë, Donnarumma u tregua brilant para Embolo, por ndeshja u zhbllokua nga Freuler (37′) me një të majtë që nuk i la asnjë shans portierit. Gigio sidoqoftë limitoi dëmet në goditjen e lirë të Rieder që e devijoi në shtyllë. Në pjesën e dytë Italia tentoi të reagonte me zëvendësime, por Vargas (46′) dyfishoi menjëherë rezultatin me një goditje të harkuar me të djathtën, që praktikisht vrau ndeshjen dhe eliminoi të kaltrit. Në çerekfinale Zvicra do të përballet me fituesen Angli-Sllovaki.

ELIMINIMI I SIKLETSHËM

Italia del në mënyrën më të keqe nga Europiani, pasi u dominua nga Zvicra. Sot kampionët në fuqi të Europës kthehen në shtëpi dhe do të shikojnë të tjerët të luajnë për trofeun e Kampionit të Europës, të cilën e ngritën vetë në qiell në vitin 2021. Pasi e kapërceu grupin me vështirësi dhe fat, Spalletti shpresoi se ndeshja kundër zviceranëve mund të ishte pika e kthesës. Në fakt ishte ajo e kolapsit. Nga pikëpamja fizike, taktike dhe psikologjike. Italia nuk kuptoi asgjë, duke filluar nga trajneri, për të ardhmen e të cilit në pankinën e Italisë tani është legjitime të bëhen pyetje. Futbolli proaktiv që kishte në mendje mbeti… aty.

Një pjesë e parë e turpshme, e cila u mbyll me 10 goditje me 1 në favor të zviceranëve. Pjesa e dytë filloi në mënyrën më të keqe të mundshme me një ekip pa personalitet dhe të paaftë për të reaguar. E kjo pikërisht në stadiumin ku u shpallën kampionë bote në vitin 2006 dhe ku Italia shpresonte të kthehej në finalen e 14 korrikut. Barella dhe shokët e tij i treguan të gjithë Europës vogëlsinë e kombëtares që tre vjet më parë pushtoi kontinentin. Suksesi i fundit i Zvicrës daton në kualifikueset e Kupës së Botës 1993, me golin vendimtar të Huttiger. Xhaka dhe shokët e tij i dhanë një leksion kombëtares dhe Italia hyri në histori në anën e gabuar.