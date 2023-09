Video/ E përzuri Luis Enrique, Verratti prezantohet në Kuvajt: firmos një kontratë tre vjeçare me Al Arabi

Tani është zyrtare: Marco Verratti gjithashtu po braktis kontinentin e vjetër. Mesfushori kampion i Evropës në vitin 2021 me Italinë zbarkon në Katar dhe kalon te Al Arabi. Pas 11 vitesh me fanellën e PSG-së për mesfushorin italian nis një aventurë e re: “Kam qenë shumë krenar që mbajta ngjyrat e PSG-së për më shumë se një dekadë. E kam bërë duke punuar krah për krah me kaq shumë lojtarë të mëdhenj dhe duke fituar 30 trofe. Parisi, Klubi dhe tifozët e tij do të kenë gjithmonë një vend të veçantë në zemrën time. Unë do të jem parisien përgjithmonë”, tha Verratti. Italiani përshëndet kështu klubin francez, që nga operacioni fiton 45 milionë euro. Ai nënshkroi një kontratë trevjeçare me Al Arabi.

Lojtari, i cili nuk ishte në planet e Luis Enrique, zbarkoi dje në Doha. Verratti iu nënshtrua dhe kaloi me sukses testet mjekësore me klubin e tij të ri. “Marco do të jetë përgjithmonë i lidhur me Paris Saint-Germain. Ai luajti një rol të rëndësishëm në historinë tonë të madhe. Nuk do ta harroj kurrë ardhjen e tij në 2012 në moshën 19-vjeçare. Që atëherë ai ka qenë gjithmonë në krah të Klubit, duke i dhënë gjithçka në fushë dhe duke arritur shumë gjëra të mëdha me ne – tha presidenti i PSG-së Nasser Al-Khelaïfi në një deklaratë -. Unë do të doja të falënderoja sinqerisht Marco dhe familjen e tij në emër të të gjithë atyre që janë të lidhur me Paris Saint-Germain. Ai do të jetë gjithmonë pjesë e Klubit. I urojmë më të mirat për këtë aventurë të re”.

