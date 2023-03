Video/ E la futbollin për probleme me zemrën, Aguero tmerron publikun: ndihet keq në lidhje direkte

Sergio Aguero i trembi të gjithë kur pati një sëmundje të lehtë në transmetim të drejtpërdrejtë. Argjentinasi ishte duke komentuar Kings League së bashku me Ibai Llanos. Kujojmë se Kun Aguero u tërhoq nga futbolli për shkak të problemeve me zemrën në nëntor 2021, menjëherë pasi iu bashkua Barcelonës.

Shkaku ishte i një aritmie kardiake që e detyroi Aguero të varte këpucët në gozhdë dhe t’i nënshtrohej një operacioni. Më pas ai iu bashkua me Kings League të Gerard Piqué, duke krijuar ekipin e tij (Kuninsports). Ish-sulmuesi madhe edhe luajti ndonjë pjesë ndeshje. Ai gjithashtu mori rolin e komentatorit të ndeshjeve. E ka bërë këtë së bashku me portierin e famshëm Ibai Llanos, organizatori tjetër i turneut të futsalit. E pikërisht mes njërit prej këtyre komentimeve Kun Aguero u ndje keq.

SËMUNDJA E AGUERO

Biseda po vazhdonte normalisht kur Aguero ndaloi dhe vuri dorën në gjoks. “Çfarë nuk shkon?” e pyeti Llanos, duke mos kuptuar menjëherë. Kun nxori celularin e tij dhe kontrolloi gjendjen e zemrës së tij në aplikacion, falë çipit që ishte instaluar gjatë operacionit.

“Mendoj se kam një mini-aritmi”, u përgjigj më në fund argjentinasi. Ibai Llanos e pyeti nëse do të donte të shkonte te mjeku. Por ish-lojtari i Manchester City refuzoi dhe tha: “Jo, jo. Unë kam një çip, atë të famshmin që do të më paralajmëronte dhe do të më dërgonte një sinjal zanor”. Për fat të mirë, pas disa sekondash Kun Aguero e la pas shpine incidentin dhe qetësoi qindra mijëra njerëz që po ndiqnin dyshen në Twitch.