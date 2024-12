Video e djalit të Kakà, identik me të atin: por rrezikon të mos luajë kurrë futboll

Luca Celico Leite është djali i Ricardo Izecson dos Santos Leite, i njohur më mirë si Kakà. Së fundmi, i biri i parë i ish-yllit të futbollit brazilian, i cili ka veshur fanellat e Milanit dhe Real Madridit, ka fituar popullaritet në rrjetet sociale pas publikimit të një videoje nga një provë e tij. Në moshën 16-vjeçare, Kakà junior, i cili aktualisht nuk ka një ekip, ka treguar një ngjashmëri të jashtëzakonshme me të atin në lëvizje.

Ngjashmëri mbresëlënëse me të atin

Duke parë Luca Leite në fushë, duket sikur po sheh përsëri Kakà. Djali i kampionit të shpërblyer me Topin e Artë në 2007 ka një stil loje pothuajse identik me të atin. Në aksionet e kapura në video, ai duket se gjithmonë kërkon iniciativën me topin në këmbë, duke provuar të përshpejtojë dhe të bëjë driblim. Qëndrimi i tij gjatë pasimeve është gjithashtu identik me atë të babait, duke kujtuar jo vetëm teknikisht, por edhe fizikisht dhe nga pamja.

Filho de Kaká, Luca Leite, de 16 anos, mostra habilidade em peneira. Será que vai seguir os passos do pai, fã de esportes?⚽ : @2svsports e @gutierrefilmes#FutebolNaESPN pic.twitter.com/kbtCJ6U3FO — SportsCenter Brasil (@SportsCenterBR) December 17, 2024

Ku luan sot Luca Celico Leite, djali i Kakà

Duket se futbollisti i lindur në 2008, i cili më parë ka ndjekur hapat e të atit duke luajtur për të rinjtë e São Paulo-s dhe Real Madrid-it, aktualisht nuk ka një ekip. Kjo situatë tregon potencialin e tij, por edhe dilemat për të ardhmen e tij në futboll. Është e vështirë të thuhet nëse do të ndjekë rrugën e të atit apo do ta shohë futbollin thjesht si një hobi. Megjithatë, ajo që mbetet e sigurt është se, pavarësisht zgjedhjes së tij përfundimtare, ngjashmëria me stilin e lojës së babait të tij është e jashtëzakonshme.

Kush është Luca Celico Leite?

Luca Celico Leite ka lindur në qershor të vitit 2008 dhe është djali i parë i Ricardo Kakà-së dhe ish-bashkëshortes së tij, Caroline Celico. Djali, i cili mban mbiemrat e të dy prindërve, ka një motër më të vogël, Isabella-n, e lindur në 2011. Deri në vitin 2015, Luca e ndoqi gjithmonë babanë e tij gjatë karrierës së tij futbollistike, duke veshur fanellat e akademive të São Paulo dhe Real Madrid. Megjithatë, më pas karriera e tij sportive u ndërpre. Përveç futbollit, Luca kultivon shumë interesa të tjera.