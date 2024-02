Video/ Dygolëshi i Joselu rikthen Real Madrid në krye: +2 ndaj Girona

Rikuperimi i fundit i ndeshjeve që ishin shtyrë për Superkupën e Spanjës shpërblen Real Madrid. Skuadra e Carlo Ancelotti rikthehet në krye të La Liga, me fitoren kundër Getafe. Merengues dominuan sfidën të udhëhequr nga Joselu, i cili shënoi një dygolësh. Sulmuesi është edhe altruist, duke tentuar në çdo mënyrë (pa ia arritur) të bënte të shënonte Vinicius Junior. Suksesi 2-0 vlen kundërparakalimit ndaj Girona, e cila është rikthyer në -2 pas Blancos. Ancelotti, i ndëshkuar me të verdhë në fund, ngjitet në 57 pikë.

Real Madrid ia arrin qëllimit: 2-0 ndaj Getafes në rikuperimin e javës së 20 dhe merengues janë rikthyer në krye të La Liga. Real Madrid kishte rastet më të mira, duke mbajtur topin dhe duke u bërë menjëherë i rrezikshëm. Mundësia e parë ishte e Vinicius Junior, me Soria që rezultoi vendimtar. Portieri nuk mund të bënte asgjë në minutën e 15′, kur Lucas Vazquez shërbeu në qendër dhe Joselu gjeti avantazhin me një goditje me kokë. Reali kontrolloi pjesën e mbetur të pjesës së parë dhe madje u afrua pranë shënimit të të dytit, por Soria shmangu dyfishimin e Joselu.

REAL I FALET JOSELU, VINICIUS NUK SHËNON

Ancelotti humbi Rüdiger, i cili tashmë kishte shfaqur disa probleme në fund të pjesës së parë, dhe ndryshimi në mbrojtjen e merengues zgjoi vendasit. Goditja e parë arriti në minutën e 52′ dhe Greenwood fshikulloi shtyllën. Por është vetëm një sinjal i zbehtë përpara se Real Madrid të dyfishonte shifrat. Vinicius frymëzoi Joselu, i cili kapërceu mbrojtësin në markaturë dhe mposhti Soria, duke e bërë rezultatin 2-0. Blancos kontrolluan ndeshjen e shkuan pranë golit të tretë me Vini Jr, i ndalur nga portieri. Real Madrid u bë i rrezikshëm me Valverde dhe Modric, ndërsa Getafe goditi shtyllën me Mayoral dhe provoi të hapte ndeshjen me Greenwood. Përfundoi 2-0 dhe Real Madrid fluturon në 57 pikë dhe kthehen në krye të La Liga, duke marrë epërsinë +2 ndaj Girona. Getafe mbetet në kuotën 29, në vendin e dhjetë.