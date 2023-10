Video/ Dy gola në 60”, pastaj Beysebekov hesht stadiumin Fadil Vokrri: Ballkani dorëzohet ndaj Astana

Ballkani kishte mundësinë të siguronte kualifikimin me ndeshjen e dyfishtë kundër vendit të fundit të grupit C në Conference League, por e sheh veten tashmë në vështirësi. Kampionët e Kosovës janë mundur 1-2 në Fadil Vokrri në Prishtinë, duke u dorëzuar përballë kundërshtarit që eliminoi Partizanin në playoff. Ballkani mbetet me 3 pikë, i kaluar edhe nga Astana.

Kazakët kanë bërë një ndeshje të fortë në planin agonistik, duke shfrytëzuar dëshirën për rezultat të vendasve. Ballkani e pa veten në disavantazh në minutën e 7′ falë golit të Hovhannisyan. Por reagimi ishte impresionues e pas 60 sekondash Kuc barazoi 1-1, duke shfrytëzuar asistin e Kryeziut. Daja nxiti të tijtë për të bërë përmbysjen, por shumë raste u shpenzuan duke i lënë në ndeshje kazakët. Beysebekov goditi në momentin e tyre më të mirë, duke kaluar për herë të dytë Astana në avantazh.

Edhe në pjesën e dytë, ishin kosovarët që shtynë përpara në kërkim të barazimit. Berisha e në fund Manaj kanë gabuar mundësi të arta, duke lejuar Astanan të kthehet në shtëpi me tre pikë dhe me shanse reale për kualifikimin, pas fitores së parë në grup. E me ndeshjen tjetër në shtëpi, ku vizitor do të jetë sërish Ballkani, gjithcka mund të ndodhë.

REZULTATET E CONFERENCE LEAGUE

Conference League Group A

Klaksvik 3-0 Olimpija Ljubljana

Lille 2-1 Slovan Bratislava

Conference League Group B

Gent 5-0 Breidablik

Conference League Group C

Ballkani 1-2 FC Astana

Conference League Group D

Lugano 1-3 Club Brugge

Conference League Group E

AZ Alkmaar 1-4 Aston Villa

Conference League Group H

Fenerbahce 3-1 Ludogorets Razgrad