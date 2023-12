Video/ Dortmund i bën ‘nder’ Bayern: ndalet Xabi Alonso, Leverkusen rrezikon kreun

Përfundon 1-1 ndeshja e madhe e javës së trembëdhjetë të Bundesligës mes Bayer Leverkusen dhe Borussia Dortmund. Zhbllokoi ndeshjen Ryerson pas 5′ dhe Boniface barazoi në minutën e 79′. Skuadra e Xabi Alonso mbetet në vendin e parë, +3 nga Bayern, që megjithatë ka një ndeshje për të rikuperuar ndaj Union Berlin. Verdhezinjtë mbeten një më pak se vendi i katërt. Ndërkohë, Freiburg fiton në transfertë: Gregoritsch vendosi në minutën e 69′ në shtëpinë e Mainz.

BAYER LEVERKUSEN-BORUSSIA DORTMUND 1-1

Skuadra e Terzic e nisi fuqishëm menjëherë, duke kaluar në avantazh, në minutën e 5′ nga Ryerson. Gol në goditjen e parë të ekipit të tij, por skuadra e Xabi Alonso mori kontrollin e lojës. Palacio, Xhaka dhe Grimaldo, megjithatë, nuk arritën të kapërcejnë një Nobel gjithnjë gati. Talenti Florian Wirtz shënoi golin e barazimit në kohën shtesë, por VAR anuloi gjithçka. Në pjesën e dytë presioni nga vendasit vazhdoi, me Borussia që kërkonte të dyfishonte me Brandt në minutën e 54′. Më pas ekipi i Terziv duhej të mbrohej nga sulmet e kundërshtarëve, gjë gjetën devijimin vendimtar në minutën e 79′. Boniface depozitoi në rrjetë asistin perfekt të Schick dhe barazoi rezultatin. Leverkusen ngjitet në 35 pikë në renditje, tre më shumë se Bayern Munich, që ka një ndeshje më pak. Dortmund arrin në 25 dhe afrohet -1 nga vendi i katërt i Leipzig.



MAINZ-FREIBURG 0-1

Gregoritsch i jep fitoren në transfertë Freiburg, që ngjitet në kuotën e tetëmbëdhjetë pikëve në kampionat, dhjetë më shumë se vendasit. Mainz e nisi mirë, me dy mundësi të shkëlqyera për Ajorque dhe Barreiro, të cilat megjithatë nuk arritën t’i realizonin. Shpërthimi i parë i miqve u shënua nga vetë sulmuesi austriak, i cili goditi shtyllën pas gjysmë ore lojë. Në kohën shtesë të pjesës së parë ai u përsërit, me goditjen me kokë që goditi sërish shtyllën. Në fillimin e pjesës së dytë ishin sërish vendasit që shtynë në kërkim të golit. Goditjet standarde bënë të rrezikshëm Van den Berg, por goli që vendosi ndeshjen u shënua nga numri 38 i Freiburgu. Në zhvillimin e një rivënieje anësore, Gregoritsch dekretoi fitoren për ekipin e tij.