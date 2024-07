Video/ Desh u mbyt te goli i Zaccagni, Caressa shkatërron teknikun Spalletti: “Përse të besoh te loja e Inter?”

Fabio Caressa, komentatori që u mbyt te goli i shënuar nga Zaccagni që kualifikoi Italinë në 1/8, është tërbuar pas eliminimit të të kaltërve nga Euro 2024 përballë Zvicrës. Caressa kritikoi ashpër trajnerin Luciano Spalletti se nuk kishte ide të qarta dhe se besoi lojën aty ku nuk duhej.

LOJTARËT KONFUZË

“Ky nuk është niveli i ekipit kombëtar – filloi komentuesi i Sky Sport -. Ne nuk luajtëm kundër Brazilit, por kundër një Zvicre të pozicionuar mirë. Por ky nuk mund të jetë niveli ynë. Nëse mbrojtësi i djathtë luan në të majtë, krahu i majtë luan djathtas, thërret 10 qendërmbrojtës për të luajtur me një mbrojtje me 3 dhe pastaj luan me 4 lojtarë, e kupton që ka arsye pas këtij eliminimi. Megjithatë, është e vërtetë që nuk ka rëndësi formacioni… Këto janë turne të shkurtër ku duhet të arrish me ide të qarta, ku nuk mund të ndryshosh vazhdimisht. Mund të rregullosh një ose dy gjëra, por nuk mund të ndryshosh aq shumë. I pashë lojtarët konfuzë. Mund të të shkojë mirë njëherë kundër Kroacisë, por jo të gjitha herët e tjera. Kualifikueset e Botërorit janë nesër dhe nuk kam parë kurrë një ndeshje si kjo në 18 vjet”.

BLLOKU I INTER

Caressa kujton deklaratat e teknikut Spalletti para fillimit të Kampionatit Evropian: “Para se të nisej ai tha ‘ne kemi një skuadër që luan futboll të shkëlqyer të përbërë nga blloku i Inter. Ne mund të shkojmë në atë rrugë’. Nuk është e thënë, në fakt, se duhet të ndjekësh atë rrugë sepse nuk ka kohë. E tha edhe Spalletti që i duhet kohë për të ndryshuar gjërat, por nuk ka kohë sepse kombëtarja mblidhet një herë në 3 muaj për pak ditë. Munguan zgjedhjet e qarta, luajtëm pak me 3, pak me 4. Pashë shumë konfuzion”.