Video/ City keqtrajton 4-0 Brighton dhe vjen -1 nga Arsenal me një ndeshje më pak: Pep ka titullin në duar

City dominon rikuperimin e ndeshje së Premier League në shtëpinë e Brighton, duke fituar 4-0 dhe duke mbërritur -1 nga vendi i parë. Arsenal, që megjithatë ka një ndeshje më shumë se kampionët në fuqi të Anglisë, ndjen rrezikun. Guardiola fitoi në mënyrë evidente ndeshjen kundër Roberto De Zerbi me një rezultat dërrmues. Citizens mbyllën procedurat që në pjesën e parë me dygolëshin e Foden (26′ dhe 34′) dhe golin e parë të De Bruyne (17′). Pastaj Julian Alvarez bëri poker në minutën e 62′.

Guardiola i jep një leksion shumë të rëndë italianit De Zerbi. City mposhti Brighton 4-0, duke mbyllur rezultatin që në minutën e 34′, kur rezultati ishte 3-0 në favor të kampionëve në fuqi të Anglisë. City është kështu plotësisht në garë për tu rikonfirmuar. Ekuilibri u thye në minutën e 17′ me një goditje me kokë në këndin e sipërm nga De Bruyne, i cili mori krosimin e Walker dhe u zhyt për të kaluar miqtë në avantazh. Më pas, mes minutës së 26′ dhe 34′, mbërriti shfaqja e Phil Foden. Fillimisht ai dyfishoi rezultatin me një goditje dënimi falë një devijimi që befasoi Steele, pastaj shënoi të tretin duke ndëshkuar gabimin e Seagulls në daljen nga poshtë. Bernardo Silva rikuperoi topin dhe shërbeu për Foden, që mbylli ndeshjen.

GOL ME TRE PREKJE

Në pjesën e dytë erdhi edhe 4-0 dhe këtë herë City shkoi në portë me tre lojtarë. Edersonit rinisi lojën, Walker ndëshkon mbrojtjen shumë të lartë të De Zerbi duke kapërcyer Barco dhe duke tërhequr Steele drejt vetes, në fund i shërbeu Alvarez që ishte i lirë të shënonte pokerin. Me rezultatin në kasafortë, Guardiola thërriti përsëri emrat e mëdhenj për të qenë gati për ndeshjen e radhës në transfertën kundër Nottingham. Foden, De Bruyne, Bernardo Silva, Rodri dhe Walker i lanë vendin Grealish, Nunes, Doku, Gomez dhe Lewis. Përfundimi ishte thjesht akademik për City që fitoi 4-0 dhe ngjitet në vendin e dytë. Tani, me një ndeshje më pak se Arsenal dhe Liverpool, Citizens janë -1 pas Gunners dhe +2 ndaj Reds.