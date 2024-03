Video/ Chicago fitoi ndeshjen në minutën e 99′ falë një goli të shënuar nga… era

Në Major League Soccer (MLS), Chicago Fire mposhti Montreal me fatin më të madh që një skuadër futbolli mund të ketë pasur ndonjëherë. Goli vendimtar u shënua në minutën e 99′ praktikisht me një top të gjatë pa pretendime, nga mesfusha, që era e shtyu përtej portierit në dalje dhe prej aty në rrjetë.

Një skenë absurde është parë në MLS gjatë fundjavës. Ngjarja argëtuese për ata që nuk ishin të përfshirë, ndodhi në Çikago, ku Chicago Fire dhe Montreal Impact ishin përballë njëri-tjetrit. Në minutën e 99′ rezultati ishte 3-3, ku vendasit (në epërsi numerike që në minutën e 85-të) kishin arritur golin e barazimit në minutën e 95′ dhe po sulmonin për të kërkuar një fitore në frymën e fundit. Pikërisht atëherë topi arriti te Kellyn Acosta, mesfushori amerikan që duhej të hidhte topin në zonë, ku të gjithë shokët e skuadrës ishin grumbulluar për të përfituar nga mundësia e fundit e ndeshjes.

Acosta e goditi topin drejt zonës që nga pas vijës së mesfushës dhe u duk një top i lehtë për portierin kundërshtar, që doli i gatshëm për ta bllokuar. Pikërisht atëherë shfaqet protagonisti i fundit të lojës: era. Në Çikago fryn gjithmonë shumë erë, madje, edhe në stadium, nuk bëhej shaka. Në fakt, era mori topin e goditur nga Acosta, zgjati trajektoren e tij derisa portieri u tejkalua dhe topi përfundoi në rrjetë. 4-3 dhe ndeshja mbaroi me Chicago Fire fitues… për fat.

THAT'S WHY THEY CALL IT THE WINDY CITY

Stoppage-time scenes in Chicago! 🤯 pic.twitter.com/8vZQppXIHL

— Major League Soccer (@MLS) March 16, 2024