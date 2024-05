Video/ Chelsea sheh Europën me Palmer e Nkunku: Manchester United thyen 3-2 Newcastle

Rikuperimet e fundit në Premier League shohin fitues Chelsea dhe Manchester United që mposhtin përkatësisht Brighton dhe Newcastle. Blues fitojnë 2-1 falë golave të Palmer dhe Nkunku, ndërsa goli i Welbeck nuk i mjaftoi De Zerbit. Me 90 minuta të mbetura në kampionat, Pochettino është i gjashti në renditje, +3 ndaj Manchester United dhe Newcastle: kjo sepse Djajtë e Kuq mundën 3-2 Magpies dhe i arrijnë në 57 pikë. Vendosën ndeshjen Mainoo, Diallo dhe Hojlund.

BRIGHTON-CHELSEA 1-2

2-1 kundër Brighton dhe 3-2 i United kundër Newcastle e sjellin Chelsea dukshëm më afër Europës. Me një ndeshje ende për tu luajtur, Blues janë +3 ndaj Red Devils dhe Magpies. Londinezët bëjnë detyrën dhe mposhtën Seagulls, duke thyer ngërçin në minutën e 34′ me Palmer, i cili goditi saktë me kokë në krosimin e Cucurella, duke bërë 1-0. Goli i dytë erdhi në mesin e pjesës së dytë. Gusto u shkëput në të djathtë dhe shërbeu në qendër për Nkunku, i cili shënoi me të djathtën për të dyfishuar rezultatin. Dukej e mbaruar, por në minutën e 88′ James i ktheu në lojë vendasit duke marrë karton të kuq për një goditje ndaj Joao Pedro.

Brighton provoi dhe ngushtoi diferencën në minutën e 97′ me një devijim nga afër pas asistit të Joao Pedro, por Chelsea mbrojti fitoren. Blues, në kuotën e 60 pikëve, shkojnë në +3 ndaj United dhe Newcastle dhe janë një pikë larg sigurimit të vendit të gjashtë matematik. Do të mjaftojë një barazim me Bournemouth në javën e fundit. Ëndrra për vendin e pestë nuk ka përfunduar, por do të duhej një sukses dhe një humbje e Tottenham ndaj Sheffield.



MANCHESTER UNITED-NEWCASTLE 3-2

Manchester United fiton përballjen direkte me Newcastle, por ndjesia është se 3-2 në Old Trafford i largon të dy nga Chelsea. Red Devils hapën rezultatin pak pas gjysmë ore lojë dhe protagonistët ishin dy: Mainoo dhe Bruno Fernandes. I pari shfrytëzoi asistin e të dytit, duke shënuar golin e avantazhit. Diallo, fituesi i ndeshjes me Liverpool në FA Cup gjeti 2-1 në minutën e 57′ me një kthesë të shkëlqyer. Mes tyre, në minutën e 49′, barazimi i përkohshëm 1-1 i Gordon, i cili me një goditje të mrekullueshme mposhti Onana.

Ndeshja dukej se do të mbyllej në minutën e 84′ me golin e Hojlund, por tetë minuta më vonë Hall ngushtoi diferencën. Gjithsesi, është Chelsea ai që gëzon: United dhe Newcastle janë -3 pas Blues me një ndeshje nga fundi. Para derbit të FA Cup me City, ten Hag do të përballen me Brighton, ndërsa kampionati zhgënjyes i Newcastle do të përfundojë në Brentford.