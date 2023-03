Video/ Broja kthehet në stërvitje me Chelsea pas 3 muajsh: Sylvinho e pret me padurim

Do të kishte dashur ta kishte në dispozicion që për ndeshjen e parë kualifikuese të Euro 2024 kundër Polonisë, por Sylvinho mund të jetë gjithësesi i kënaqur. Armando Broja jep sinjalet e para të rikthimit, edhe pse për ta parë në fushë duhet ende kohë. Sulmuesi 21 vjeçar është kthyer të stërvitet me Chelsea pas 3 muajsh ndalesë. Broja u dëmtua në miqësoren e dhjetorit kundër Aston Villa dhe tani ka nisur rehabilitimin me punë në palestër e për herë të parë edhe me top.

Në videon e publikuar nga Chelsea në faqen zyrtare, sulmuesi shkodran shihet duke punuar me topin. Një sinjal rikthimi që duhet ta entuziazmojë edhe teknikun Sylvinho. Broja nuk do të jetë nën urdhërat e brazilianit për ndeshjen me Poloninë, por tekniku shpreson që në qershor, për ndeshjet e ardhshme ai të jetë në dispozicion.

Broja u dëmtua keq në 11 dhjetor, kur Chelsea po luante një miqësore ndaj Villians. Britmat e dhimbjes së sulmuesit u dëgjua fort dhe që aty u kuptua sa i rëndës ishte dëmtimi. Koha e rikuperimit për të u mendua të jetë rreth gjashtë muaj, gjithnjë nëse Broja nuk rikuperon më shpejt falë fizikut të tij.