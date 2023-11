Video/ Broja futet në shtesë e fiton penalltinë e barazimit: tetë gola e spektakël mes Chelsea e City

Chelsea e City japin spektakël në Premier League me një barazim 4-4. Londinezët e Citizens i dhanë jetë një ndeshje fantastike me përmbysje e rikuperimi, me një autogol e dy penallti. Vendosi në fund Palmer me 11 metërsh, të fituar nga Armando Broja. Sulmuesi shqiptar, që nuk u preferua nga Sylvinho për dy ndeshjet e fundit kualifikuese se ende nuk ishte rikuperuar, u fut në fund të kohës së rregullt dhe fitoi penalltinë në shtesë. Broja duket gati dhe elozhet e teknikut Pochettino nuk mungojnë.

SPEKTAKËL NË STAMFORD BRIDGE

Në Stamford Bridge u luajt ndeshja e vitit: 4-4 mes Chelsea dhe City. Guardiola u befasua në minutën e 95′ nga ish-lojtari i tij Palmer, i cili kaloi nga kampionët e gjithçkaje te londinezët në verë. Sfidë argëtuese dhe intensive, veçanërisht në gjysmën e dytë të pjesës së parë. Në minutën e 22′ Cucurella mbajti në zonë nga fanella Haaland dhe nga pika e bardhë norvegjezi nuk gaboi. Megjithatë, avantazhi zgjati katër minuta dhe, në tetë të mëpasshmit, londinezët kthyen ndeshjen. Në një goditje këndi, Thiago Silva barazoi me kokë në minutën e 28′. Më pas, ishte ish-i i madh Sterling, nga pak hapa larg, që shënoi 2-1 me asist të Gallagher. Rezultati u barazua sërish pak para pushimit, kur në krosimin e Bernardo Silva ishte i pakapshëm Akanji, që mposhti Sanchez.

Në fillimin e pjesës së dytë, skuadra e Guardiolës rifitoi menjëherë epërsinë falë Haaland, që shfrytëzoi një kundërsulm shumë të shpejtë, duke finalizuar asistin e Julian Alvarez. Por në minutën e 67′ Nicolas Jackson ishte më i shpejti të dërgonte në rrjetë topin e grushtuar nga Ederson pas goditjes së Gallagher. 3-3, por nuk ka mbaruar dhe në minutën e 86′, Thiago Silva shënoi një autogol duke devijuar krejtësisht goditjen e Rodri. U duk i goli i fitores, por jo ku në fushë hyri Broja. Sulmuesi shqiptar u pengua në zonë nga Rodri dhe rrëmbeu një penallti që Cole Palmer, e shndërroi në gol. 4-4 në minutën e pestë shtesë që pengon arratisjen e City. Tashmë renditja e sheh Guardiolën përpara Klopp me vetëm një pikë në prag të City-Liverpool, që do të zhvillohet pas pushimit. Londinezët, megjithatë, ngjiten në 16, duke mbetur në mes të tabelës.

NDESHJET E TJERA

Liverpool mposhti 3-0 Brentford e është i dyti, -1 nga City. Në Anfield vendosën dygolëshi i Salah, që realizoi në të 39′ e al 62′, e goli i Diogo Jota (74′). Buzëqesh edhe Aston Villa, që mundi 3-1 il Fulham. Ndalet ndërkohë Brighton, 1-1 me Sheffield United, me autogolin e Webster që fshiu avantazhin e Adingra. West Ham triumfon 3-2 ndaj Nottingham.

