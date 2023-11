Video/ Broja futet në shtesë e fiton penalltinë e barazimit: tetë gola e spektakël mes Chelsea e City

Përfundon derbi i 181-të i kryeqytetit në Serie A pa fitues apo humbës. Në fakt, në javën e 12 të kampionatit, Lazio dhe Roma barazuan 0-0 pa i bërë keq njëri-tjetrit në fund të një ndeshjeje të ashpër dhe të ekuilibruar. Në Olimpico në pjesën e parë kishte shumë presion dhe pak saktësi. Nga njëra anë Provedel shpëtoi në goditjen e Karsdorp, nga ana tjetër e djathta e Luis Alberto u stampua në shtyllë. Rui Patricio pastaj bllokoi një goditje me kokë të Romagnoli, për të lënë barazimin në fuqi. Në pjesën e dytë tema taktike e ndeshjes nuk ndryshoi dhe pa mundësi të mëdha skuadrat anuluan njëra-tjetrën, duke ndarë pikët.

Me llogari të bëra, ndoshta është vërtet më mirë për të gjithë kështu. Në kuptimin që humbja e këtij derbi do të thoshte përjetimin e një pauze kampionati shqetësuese, për të dyja palët. E kështu 0-0 është rezultati më i kënaqshëm dhe gjithashtu më i drejti. Sepse nëse për një kohë Roma dhe Lazio u përpoqën ta sillnin në shtëpi rezultatin, pjesa e dytë praktikisht u arkivua që në fillim. Loja u zhvillua me një ritëm të ngadaltë, thuajse inekzistent, sikur të ishte vendosur tashmë që duhej të përfundonte kështu. Për Lazion keqardhja e madhe është goditja e shtyllës. Luis Alberto mund të ndihet i pafat në këtë rast. Për Romën një gol i anuluar ndaj Cristante për pozicion jashtë loje. Por të gjitha në pjesën e parë, sepse praktikisht nuk u luajt asgjë në të dytën…

