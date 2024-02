Video/ Bradley jep spektakël, Liverpool bën poker kundër Chelsea: Broja sheh shpartallimin nga pankina

Fitore spektakolar e Liverpool, me një poker shkatërrimtar kundër Chelsea. Skuadra e Pochettino, asnjëherë në lojë, u rrëzua që në pjesën e parë në golat e Jota (23′) dhe Bradley (39′). Në të dytën Szoboszlai e Diaz kompletuan pokerin, me në mes golin e vetëm të Nkunku (71′). Asnjë minutë në fushë për Armando Brojën, që e pa masakrimin e Blues nga pankina.

LIVERPOOL-CHELSEA 4-1

Në fushë ishte vetëm formacioni i shtëpisë në pjesën e parë. Pas përgjigjeve të Petrovic ndaj konkluzioneve të Darëin Nunez, mendoi Diogo Jota të kalonte në avantazh Reds në minutën e 23′. Suluesi përfitoi nga një asist i mbrojtësit të krahut 20 vjeçar Bradley, duke finalizuar me të majtën. Pasi Jones i shkoi afër golit të dytë, anësori i ri i djathtë i zgjedhur nga Klopp mori skenën. Bradley mposhti portierin mik me një diagonale të përsosur në minutën e 39′. Në fund të pjesës së parë erdhi edhe mundësia për të tretin, por Nunez goditi shtyllën nga penalltia.

Dominimi i Liverpool solli rezultatin e merituar 3-0 në minutën e 65′ me goditjen me kokë të Szoboszlai, i servirur sërish nga Bradley. Nkunku ngushtoi diferencën gjashtë minuta më vonë, por Diaz bëri 4-1 në minutën e 79′, duke shtyrë në portë asistin perfekt të Nunez. Në fund kishte vend edhe për debutimin e Cesare Casadei, që mori vendin e Palmer. Liverpool konsolidon kështu vendin e tij në krye të renditjes, duke mbetur +5 nga ndjekësit e tij, ndërsa Chelsea mbetet me 31 pikë, -20 nga Reds.

NDESHJET E TJERA

Java e 22 e Premier League i buzëqesh Manchester City. Guardiola kalon 3-1 Burnley, kthehet i dyti dhe rigjeti në fushë në fund të rikuperuarin Haaland. Vendosën dygolëshi i Alvarez mes minutës 16’ e 22’ e goli i Rodri në fillim të pjesës së dytë. Tottenham përmbysi Brentford (gol i Maupay me provokim) në xhiron e një minute e triumfoi 3-2 falë golave të Udogie (48’), Johnson (49’) e Richarlison.

Premier League England

Manchester City 3-1 Burnley

Tottenham Hotspur 3-2 Brentford

Liverpool 3-0 Chelsea