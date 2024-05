Video/ Borussia Dortmund në finale: katër shtyllat ndalin PSG, Hummels çon Terzic në Wembley

Borussia Dortmund pret biletën për në Wembley në Paris. Gjermanët, skuadra më pak e kuotuar ndër gjysmëfinalistët, arrijnë në finalen e Champions League, duke fituar edhe në kthim me të njëjtin rezultat të ndeshjes së parë. Hummels vendosi ndeshjen me një goditje me kokë, duke dënuar një PSG absolutisht të pafat: katër shtylla ndalën skuadrën e Luis Enrique, që dështon në misionin finale.

Borussia Dortmund është finalistja e parë e Champions League 2023/24. Verdhezinjtë e Terzic përsëritën rezultatin 1-0 të ndeshjes së parë, duke fituar me të njëjtin rezultat në Parc des Princes. Eliminohet PSG i Mbappé, i ndaluar nga goli i Hummels dhe katër shtylla (përveç dy të ndeshjes së parë). Pas një mrekullie të Donnarumma ndaj Adeyemi në minutën e 35′, Dortmund ia doli të zhbllokonte ndeshjen në minutën e 50′ me Hummels pas një goditje nga këndi. Kjo ishte e mjaftueshme për të fituar biletën e kalimit në finalen e Wembley, duke rezistuar para dhe pas rrethimit të parisienëve. Shtylla me portën boshe e Zaire-Emery, pastaj ato të bujshme nga Nuno Mendes, Mbappé dhe Vitinha në një mbrëmje të mallkuar.

Borussia Dortmund është kështu e para që kualifikohet në finalen e Champions League 2023-24, që do të luhet më 1 qershor në stadiumin Wembley të Londrës. Pas suksesit në Gjermani 1-0 në ndeshjen e parë, me fusha të përmbysura rezultati përsëritet me të njëjtin fitues: Dortmund. Gjysmëfinalja në Paris u vendos në minutën e 50′ nga Hummels, i lënë vetëm në zonë në zhvillimet e një goditje këndi. Shtyllë e dyfishtë për francezët, fillimisht (47′) me Zaire-Emery dhe më pas (61′) me Nuno Mendes. Bilancit duhet t’i shtohen në finale edhe traversat e Mbappé (87′) dhe Vitinha (88′), që i duhen shtuar dy “trarëve” të goditura nga skuadra e Luis Enrique edhe në ndeshjen e parë.

FINALISTI TJETËR…

Emri i finalistit tjetër do të dalë nga ndeshja e kthimit mes Real Madrid dhe Bayern Munich: ndeshja e parë në Gjermani përfundoi 2-2. Borussia Dortmund arrin në finalen e Champions League për herë të tretë në historinë e saj: fitorja në 1996-97 3-1 kundër Juventus dhe humbja 2-1 2012-13 kundër Bayern Munich.

<iframe width=’640′ height=’400′ src=’https://nvcplayer.crazyvidup.com/embed/MSSBDgxAJ0W09?autoplay=1&htmlplayer=1′ style=’border:none;’ allowfullscreen></iframe>