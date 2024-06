Video/ “Boli” i Hungarisë Martin Adam, viktimë e body shaming: “Më dërgojnë meme, kam lindur kështu”

Body shaming është një plagë për shoqërinë tonë dhe ka efekte shkatërruese në vetëvlerësimin, duke kontribuar në çrregullimet e të ngrënit, depresionin dhe ankthin. Një fenomen që përhapet veçanërisht në rrjetet sociale, ku në anonimitet ka nga ata që ndihen luanë të tastierës. E ky fenomen ka zbritur edhe në Euro 2024. Sepse jo të gjithë futbollistët janë aq të bukur sa Cristiano Ronaldo dhe kanë një fizik model. Ashtu si Martin Adam, sulmues i Hungarisë, me mjekër vikingu dhe fizik regbisti.

Duke hyrë në fushë në minutën e 79′ të ndeshjes ndaj Zvicrës, sulmuesi që luan në Korenë e Jugut është futur menjëherë në shënjestër të urryesve, duke u bërë meme. “Sigurisht që një ose dy më godasin, unë zakonisht qesh me këtë – tha ai në konferencën për shtyp -. Unë kam lindur kështu, kam këtë formë trupore, nuk them se kam qenë kaq i madh kur kam lindur, por kam një gjenetikë që nuk mund ta ndryshoj”.

Përtej përçmuesve që e kanë vënë në shënjestër dhe që Adam di si t’i menaxhojë, Euro 2024 është një ëndërr që bëhet realitet edhe duke menduar se ku ishte tre vjet më parë: “Euro 2020? Më kujtohet shumë mirë ku isha, në divan në shtëpi duke pirë birrë”. Ndoshta, Adam nuk do të shënojë kurrë një gol në Gjermani, por sigurisht që tashmë ka fituar miliona tifozë me simpatinë e tij.

ÇFARË ËSHTË BODY SHAMING

Termi “body shaming” tregon ofendimin e dikujt për pamjen e tij fizike, për shembull përmes fyerjeve, talljeve, lojërave të fjalëve, aludimeve, të përhapura përgjithësisht përmes përdorimit të mediave sociale, shpesh sistematike dhe të vazhdueshme. Nuk ka një përkufizim të vetëm për “body shaming” pasi është një term që është përhapur veçanërisht në internet. Është një formë dhune që shfrytëzon pasigurinë trupore (ndjenjën e shqetësimit ose pakënaqësisë me pamjen fizike të dikujt) dhe shpesh merr formën e bullizmit/bullizmit kibernetik ose gjuhës së urrejtjes të lidhur me pamjen fizike. “Body shaming” mund të bëhet gjithashtu një manifestim i dhunës gjinore, një rrethanë që i bën vajzat dhe gratë të ekspozohen gjerësisht ndaj ofendimeve dhe sulmeve bazuar në komentet negative në lidhje me trupin e tyre. Body shaming është pjesë e një kulture që promovon pabarazinë gjinore dhe kontribuon në një mentalitet seksist.

<blockquote class=”twitter-tweet” data-media-max-width=”560″><p lang=”en” dir=”ltr”> | Hungary's forward Martin Adam on the social media comments about his physical appearance:<br><br>"I was born like this, this is my body shape. I can't change that, I can't change genetics. That's all I can say about it"<br> <a href=”https://t.co/AcDLd9u6XL”>pic.twitter.com/AcDLd9u6XL</a></p>— SimplyGoal (@SimplyGoal) <a href=”https://twitter.com/SimplyGoal/status/1802445476572328159?ref_src=twsrc%5Etfw”>June 16, 2024</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>