Video/ Bayern Munich me marsh të pestë, Musiala udhëheq bavarezët: befasi në Bundesligë

Bayern Munich fiton në transfertë në javën e 26-të të Bundesligës ndaj Darmstadt 5-2 dhe rikthehet -7 nga Leverkusen. Musiala dhe Kane përmbysën golin fillestar të Skarke në pjesën e parë. Pastaj përsëri gjermani i datëlindjes 2003, Gnabry dhe Tel mbyllën historinë. Fitoret në zonën e mbijetesës për Mainz (2-0 ndaj Bochum) dhe Union Berlin (2-1 ndaj Werder). Augsburg po i afrohet zonës evropiane pas 3-1 ndaj Wolfsburgu, mbyllet 1-1 mes Heidenheim dhe M’Gladbach.

DARMSTADT-BAYERN MUNICH 2-5

Një ndeshje plot gola që u hap me golin e Skarke, që shënoi pas gjysmë ore lojë. Përgjigja e bavarezëve u firmos nga Musiala, i cili barazoi me një të majtë në kryqëzimin e shtyllave. Pastaj, Kane e kompletoi përmbysjen në kohën shtesë me një goditje mjeshtërore me kokë. Musiala shënoi dygolëshin personal në minutën e 64′ dhe i shërbeu asist për Gnabry (i sapofutur) që bëri poker dhjetë minuta më vonë. Musiala goditi edhe traversën, para se Tel të mbyllte ndeshjen në minutën e 93′. Goli i Vilhelmsson ishte i kotë dy minuta më vonë. Darmstadt mbetet i fundit me 13 pikë, Bayern i dyti me shtatë pikë pas Leverkusen.

UNION BERLIN-WERDER BREMEN 2-1

Fitore e rëndësishme për ekipin e trajnerit Bjelica, që në fillimin e pjesës së dytë shënoi dy gola në dy minuta me Vertessen dhe Aaronson, duke rrëmbyer tre pikë thelbësore për tu shkëputur thuajse përfundimisht nga zona e kuqe. Nuk ka mjaftuar goli i Weiser në minutën e 63′ që miqtë të gjejnë rezultat pozitiv në finale.

WOLFSBURG-AUGSBURG 1-3

Miqtë nuk ndalen dhe vazhdojnë të shpresojnë për kualifikimin në një kompeticion evropian për sezonin e ardhshëm. Wolfsburg kaloi në epërsi pas nëntë minutash me Wimmer. Autori i golit megjithatë u përjashtua në fundin e pjesës së parë. Augsburgu përfitoi menjëherë nga epërsia e tyre numerike dhe barazoi në minutën e dytë të kohës shtesë me Maier. Në pjesën e dytë Jakic u ekzaltua dhe shënoi dy herë, fillimisht me një goditje me të djathtën pas një goditje nga këndi dhe më pas me një goditje nga distanca që e çoi ekipin e tij me 35 pikë në vendin e shtatë.

MAINZ-BOCHUM 2-0

Përplasja direkte në “zonën playout” e fiton Mainz, tashmë -6 nga konkurrenti i drejtpërdrejtë. Sfida u prish nga penalltia e konvertuar nga Burkardt në kohën shtesë në pjesën e parë. Sulmuesi shënoi edhe golin përfundimtar 2-0 në minutën e 71′ me një goditje me të majtën, në zhvillimet e një goditje nga këndi.

HEIDENHEIM-BORUSSIA M’GLADBACH 1-1

Mbyllet me një gol për pjesë sfida e mesit të tabelës mes Heindeheim dhe Gladbach. Hack zhbllokoi rezultatin në kundërsulm në minutën e 9′ dhe Dincki barazoi në pjesën e dytë me një goditje nga jashtë zonës.

