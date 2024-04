Video/ Bayern mbron vendin e dytë, Kane përthyen Eintracht: poker i Leipzig ndaj Dortmund

Ndeshja e madhe e javës së 31 të Bundesligës i buzëqesh Leipzig, i cili mposhti 4-1 Borussia Dortmund dhe e rrit epërsinë në +5 në luftën për vendin e katërt. Sancho zhbllokoi rezultatin, më pas Openda, Sesko, Simakan dhe Baumgartner nënshkruan suksesin sakson. Bayern Munich fitoi sërish falë dygolëshit të Kane, vendimtar në 2-1 ndaj Eintracht. Werder Bremen bën goditjen në zonën e mbijetesës (3-0 ndaj Augsburgut), ndërsa Wolfsburgu mposhti Freiburg me rezultat 2-1.

BAYERN MUNICH-EINTRACHT FRANKFURT 2-1

I zakonshmi Harry Kane i dha epërsinë vendasve pas nëntë minutash, kur Laimer mori një top në mesfushë dhe pasoi për anglezin që shënoi golin e 1-0. Përgjigja e miqve u firmos në minutën e 23′ nga Ekitiké, i cili festoi blerjen përfundimtare me një veprim spektakolar, që përfundoi me një goditje të përsosur në cep nga distanca. Trapp mohoi avantazhin e ri bavarez, duke i hedhur në erë mundësitë e mëdha të Müller, Dier dhe Guerreiro. Goli 2-1 erdhi pas një orë lojë dhe u shënua përsëri nga Kane me një goditje dënimi (goli i tridhjetë e pestë për të). Ish-lojtari i Tottenham iu afrua një trigolëshi në fund me një goditje nga distanca, por rezultati nuk ndryshoi. Bayern i dyti me 69 pikë, Eintracht i gjashti me 45 pikë.

<iframe width=’640′ height=’400′ src=’https://nvcplayer.crazyvidup.com/embed/0sRJ7FVh2dju7?autoplay=1&htmlplayer=1′ style=’border:none;’ allowfullscreen></iframe>

LEIPZIG-BORUSSIA DORTMUND 4-1

Përplasja direkte për vendin e katërt u ndez brenda tre minutave. Sancho hapi rezultatin në minutën e 20′ me një goditje me të djathtën në këndin e sipërm, Openda u përgjigj menjëherë pas një asisti të Xavi Simons. Vendasit morën frenat e takimit, duke goditur shtyllën me holandezin në minutën e 36′. Presingu solli golin e 2-1 në minutën e dytë shtesë me Sesko, gati të shënonte në zhvillimet e një këndoreje. Mjaftuan disa sekonda në pjesën e dytë që saksonët të realizonin të tretin me Simakan, i përpiktë për të mbyllur kundërsulmin me asistin e Openda. Reus tentoi të rihapte llogaritë, por Gulacsi i mohoi golin e 3-2. Baumgartner mbylli ndeshjen në minutën e 80′. Ky sukses e vendos Leipzig +5 ndaj Dortmund në luftën për vendin e katërt.

<iframe width=’640′ height=’400′ src=’https://nvcplayer.crazyvidup.com/embed/fWNfOSmmTRJcD?autoplay=1&htmlplayer=1′ style=’border:none;’ allowfullscreen></iframe>

Bundesliga Germany

Augsburg 0-3 Werder Bremen

Bayern Munich 2-1 Eintracht Frankfurt

Freiburg 1-2 Wolfsburg

RB Leipzig 4-1 Borussia Dortmund