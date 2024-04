Video/ Bajrami super, gol e asist, por nuk mjafton: Sassuolo arrihet në të 91′ e rrezikon rënien

Ndeshja e hapjes së javës së 31 të Serie A ndërmjet Salernitana dhe Sassuolo përfundoi me barazimin 2-2, që i lë të dyja skuadrat në zonën e rënies. Fantastik Bajrami, me lojtarin e kombëtares që dhuroi asist për golin e Laurienté në minutën e 37′. Fantazisti kuqezi përfitoi nga ngatërresa mes Costil dhe Pirola në minutën e 44′ për të dyfishuar epërsinë. Bajrami i vetëm megjithatë nuk mjafton, sepse Candreva shënoi me penallti në minutën e 52′, duke hapur ndeshjen. Maggiore përfundoi rikthimin në minutën e 91′ dhe ngriu jeshilzinjtë, tashmë të tetëmbëdhjetët me 25 pikë.

NDESHJA ME DY FYTYRA

Rasti i parë erdhi në minutën e 17′ me Pierozzi, që pasoi për Ikëuemesi, që nuk arriti dhe Consigli arriti ta largojë. Në minutën e 29′ Pinamonti arriti të shënonte, por Defrel ishte në pozicion jashtë loje në fillim të aksionit dhe VAR-i e anuloi golin. Sulmuesi pak kohë më pas provoi me një goditje të bukur nga brenda zonës, pa rezultat. Në minutën e 37′ kundërsulm perfekt i Sassuolo. Bajrami shërbeu për Laurienté në zonë për goditjen fituese, që e bëri rezultatin 1-0. Francezi iu rikthye golit pas 25 ndeshjeve. Dyfishimi erdhi në minutën e 44, sërish nga Bajrami. Gabimi i bujshëm në mbrojtjen e Salernitanas me Pinamontin që rrëmbeu topin dhe i shërbeu mesfushorit të kombëtares që shënoi 2-0 me portën bosh.

Pjesa e dytë ndryshoi gjithçka. Pierozzi u rrëzua në zonë nga Doig, duke shkaktuar një penallti që Candreva e konvertoi në gol, duke zhvendosur portierin Consigli. Në minutën e 65′ Pinamonti kërkoi golin e tretë të emilianëve, por goditja e tij e bukur nuk gjeti kuadratin. E pastaj në shtesë, Maggiore barazoi duke tërbuar Sassuolo: aksioni duket se ka nisur nga një faull pak jashtë zonës emiliane.