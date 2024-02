Video/ Autogoli i Gatti dënon Juventus në San Siro: super Szczęsny, por Inter vendos duart mbi titull

Derbi i Italisë në javën e njëzet e tretë të Serie A shkon për Inter. Zikaltrit mundën Juventus 1-0 në San Siro dhe nisin shkëputjen. Skuadra e teknikut Inzaghi është tashmë +4 nga bardhezinjtë me një ndeshje më pak. Në San Siro u luajt një ndeshje e ekuilibruar që u vendos me një episod: autogoli në minutën e 37′ nga Gatti, i cili në përpjekje për të paraprirë Thuram në zonë, goditi me gjoks duke mposhtur Szczesny në portën e tij. Në pjesën e dytë, Calhanoglu goditi shtyllën por rezultati nuk ndryshon.

Episodi vendimtar ndodhi në minutën e 37′ të një ndeshje që sigurisht nuk dhuron kampionatin, por që mund të bëhet një moment vendimtar për kampionatin. Pjesa e dytë ishte plot me raste shënimi. Calhanoglu goditi shtyllën, ndërsa Szczesny ishte i pakalueshëm ndaj tentativës fluturimthi të Barella dhe në fund ndaj Arnautovic.