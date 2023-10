Video/ Atalanta shpëton me një pikë në Graz, Olympiacos trondit West Ham: ja rezultatet në Europa League

Pavarësisht barazimit 2-2 në Austri, Atalanta mund të buzëqeshë pas ndeshjeve të pasdites vonë në Europa League. Në fakt, mbyllet në barazim edhe ndeshja mes dy kundërshtarëve të tjerë të bergamaskëve në grup. Përfundon 1-1 mes Rakow dhe Sporting, ku Piasecki i përgjigjet Coates. Marseille e italianit Gattuso fiton, duke mposhtur Aek 3-1 me Vitinha dhe penalltitë e Harit dhe Veretout. Ndërsa Betis mposhti Aris Limassol 1-0. Përfundon 2-1 në favor të grekëve ndeshja e madhe mes Olympiacos dhe West Ham.

GRUPI A

Gjithçka e rihapur në grupin A. Olympiacos kthehet në lojë duke mposhtur West Ham 2-1, që në të njëjtën kohë lejoi që Freiburg t’i bashkohet në krye. Në ndeshjen e madhe në Pire, grekët kaluan në avantazh të dyfishtë falë golave të Fortounis (33′) dhe Rodinei, që gjeti në shtesë golin e 2-0. Grekët dukeshin në kontroll dhe atëherë Moyes u përpoq të shkundte trofembajtësit e Conference League duke prezantuar Boëen, Antonio dhe Paquetà. Ish-lojtari i kuqezinjve rihapi lojën në minutën e 87′, por ishte tepër vonë. Me këtë 2-1, Olympiacos është tani në 4 pikë, -2 nga West Ham (humbja e parë në kompeticion) dhe nga Freiburg.

Gjermanët fituan 3-1 në Backa Topola ndaj serbëve të Tsc që, me 1 pikë, janë gjithnjë e më pranë eliminimit. Megjithatë, vendësit kaluan në epërsi në minutën e 13′ me Petrovic, ndërsa Holer pa një barazim të mundshëm të anuluar për pozicion jashtë loje. Në pjesën e dytë, megjithatë, Vincenzo Grifo u ngjit në katedër, duke shënuar një trigolësh. Fillimisht ai barazoi me penallti në minutën e 49′, më pas shënoi përmbysjen në minutën e 59′, në fund mbylli lojën në minutën e 73′. Kthimi në Gjermani do të jetë shansi i fundit për Tsc.

GRUPI B

Gattuso mund të buzëqeshë. Në një nga grupet më të balancuara të Europa League, suksesi i Marseille bëhet vendimtar. Francezët fituan 3-1 ndaj Aek, duke u ngjitur në vendin e parë dhe duke kaluar grekët. Një fitore e vuajtur për francezët, të cilët kaluan në avantazh në minutën e 27′ me Vitinha. Gjithçka ndodhi në pjesën e dytë, në 7 minuta zjarri. Pineda barazoi rezultatin në minutën e 53′, por pak pasi Stankovic i la miqtë me dhjetë lojtarë, Harit ktheu avantazhin për Marseille me penallti, në minutën e 60′. Edhe 9 minuta dhe OM fitoi një tjetër penallti, por këtë herë ishte Veretout ai që shënoi duke mbyllur ndeshjen. Aek mbetet në 4 pikë, por do të ketë të drejtën e përgjigjes në ndeshjen e kthimit në Greqi.

GRUPI C

Në grupin C, Betis merr komandën e grupit, duke mposhtur Aris Limassol 1-0 dhe duke u ngjitur në 6 pikë. Në një grup që para fillimit i pa të gjithë me 3 pikë, andaluzianët kalojnë në fund vetëm falë golit të Perez. Zgjedhja e Pellegrinit për të dalë plotësisht përpara me aktivizimin e Diao dhe ish-lojtarin e Real Madrid Isco, u shpërblye në minutën e 72′. Sukses i çmuar, sepse në ndeshjen tjetër përfundoi 0-0, në Pragë, mes Spartës dhe Rangers, tani në 4 pikë. Çështja kualifikim është shtyrë. Në rikthimin në Andaluzi dhe Skoci, Betis dhe Rangers do të përpiqen të bëjnë shkëputjen përfundimtare.

GRUPI D

Atalanta nuk shkoi përtej barazimit 2-2 me Sturm Graz, por ka ende një arsye për të buzëqeshur. Bergamaskët jo vetëm qëndrojnë +3 nga vendi i tretë, por shmang shkëputjen nga Sporting. Portugezët çuditërisht barazuan 1-1 në shtëpinë e Rakow, që shënoi pikën e tij të parë. Ndeshja u ndikua pashmangshmërisht nga kartoni i kuq në minutën e 8′ për Gyokeres. Kapiteni Coates, sidoqoftë, në minutën e 14′ i dha epërsinë portugezëve me një goditje të fuqishme me kokë. Luzitanët duket se mund tia dilnin, por në minutën e 79′ Piasecki barazoi për vendasit. Rakoë ndaloi Sporting, por mbetet shumë larg një kualifikimi në kufi me të pamundurën. Do të nevojitet një sukses duke filluar nga ndeshja e kthimit në Lisbonë. Atalanta, ndërkohë, luan në shtëpi gjithashtu.

REZULTATET E EUROPA LEAGUE

Europa League Group A

Olympiacos 2-1 West Ham United

TSC Backa Topola 1-3 Freiburg

Europa League Group B

Marseille 3-1 AEK Athens

Europa League Group C

Aris Limassol 0-1 Real Betis

Sparta Prague 0-0 Rangers

Europa League Group D

Rakow Czestochowa 1-1 Sporting CP

Sturm Graz 2-2 Atalanta

Europa League Group H

Molde 5-1 BK Haecken