Video/ Atalanta nuk bën kompromis, 3-0 ndaj Torinos e Roma jashtë Champions: kontestime në Napoli

Në javën e tridhjetë e tetë dhe të fundit të Serie A, Atalanta mposhti Torinon 3-0 në shtëpi. Scamacca zhbllokoi rezultatin në minutën e 26′ me një gol spektakolar, më pas Lookman në minutën e 43′ dhe Pasalic me penallti (71′) vulosën ndeshjen. Gasperini, në rast të fitores në rikuperimin ndaj Fiorentinës, do ta përfundonte kampionatin në vendin e tretë. Calzona, ndërkohë, përshëndet Napolin pa shkëlqim, vetëm 0-0 në Maradona kundër Lecce (pavarësisht dy shtyllave).

Festa është e gjitha në Bergamo. Atalanta nuk lë asgjë përgjatë rrugës së një sezoni spektakolar dhe e ndëshkon Torino me 3 gola (dhe me një përpjekje minimale). Atalanta ngjitet në vendin e katërt, dhe tani ka vendin e tretë në horizont, nëse fiton rikuperimin kundër Fiorentinës. Golat e Scamacca, Lookman dhe Pasalic me penallti “dënuan” Romën të mbetej pa Champions. Verdhekuqtë duhet të mjaftohen me Europa League, sepse Torino u tregua shumë i dobët për të qenë e vërtetë. Juric e mbylli keq sezonin dhe periudhën e tij trevjeçare në Torino, por ai duhet të falënderojë Lecce që rezistoi 0-0 në Napoli. Ekipi granata e mbylli kështu kampionatin në vendin e nëntë. E ata janë ende në garë për ëndrrën europiane: nëse Fiorentina (si e teta në Serie A) fiton Conference League të mërkurën në mbrëmje, Torino do të kualifikohet në play-offin e Conference 2024-2025.



NAPOLI 0-0 LECCE

E fundit e vitit është pasqyra e sezonit: zhgënjim total. Napoli dështon edhe në objektivin e fundit, nuk mund të gjejë një shkundje krenarie për të vazhduar shpresën për një vend në Conference League. Një mision që mund të arrihej vetëm duke kaluar Torinon në renditje dhe me Fiorentinën fituese të Conference League. Me Lecce sidoqoftë mbyllet 0-0, me një shtyllë dhe një traversë që shtojnë keqardhjen dhe gjithashtu decibelët e bilbilave kontestues në fund të ndeshjes. Calzona mbylli një ndeshje për herë të parë pa pësuar gol, por është një statistikë shumë e kotë pas një tjetër dështimi sezonal.

Një protestë shumë e rëndë, si klima që mbizotëroi gjatë gjithë nëntëdhjetë minutave të ndeshjes, erdhi në fund. Napoli është shkëputur përfundimisht nga tifozët e tij dhe tani do të jetë e vështirë të ringrihet nga këto rrënoja. Ka një mënyrë për të rikthyer entuziazmin dhe Aurelio De Laurentiis e di këtë: emri i tij është Antonio Conte, një garanci suksesi. Presidenti po përpiqet, po afrohet gjithnjë e më shumë. Por ndërkohë edhe ai ka marrë pjesën e tij të ofendimeve dhe fishkëllimave. Napoli nuk fal.