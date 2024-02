Video/ Atalanta fluturon në Champions: Gjimshiti lider i zikaltërve, Hysaj e sheh nga pankina

Atalanta triumfon në shtëpi, duke mundur 3-1 Lazio, në një përplasje direkte për një vend në Champions League në Serie A. Në stadiumin Geëiss, zikaltrit e teknikut Gasperinit të udhëhequr nga De Ketelaere përpara dhe Gjimshiti në prapavijë dominuan ndeshjen. Pasalic me një akrobaci zhbllokoi takimin në minutën e 16′ duke tronditur ekipin e Sarrit. Para pushimit belgu dyfishoi epërsinë me penallti, pastaj kompletoi dygolëshin personal në minutën e 76′ me një aksion personal që nisi nga e djathta. Në fund, Immobile siguroi dhe shënoi me penallti golin e flamurit për Lazion.

Super rikuperim për Napolin në javën e 23 të Serie A. Në Maradona përfundoi 2-1 për skuadrën kampane që mundi Hellas Veronën dhe qëndroi pranë zonës së Champions League. Verdheblutë kaluan në avantazh në minutën e 72′ me goditjen me sup të Coppola. Skuadra e teknikut Mazzarri u rikthye në minutën e 79-87 falë devijimit në zonë nga ish-Ngonge, me bashkëpunimin e Daëidoëicz dhe goditjes fantastike të Kvaratskhelia. Të besuarit e teknikut Baroni mbeten në kuotën e 18 pikëve.

Torino vazhdon të përparojë ngadalë në renditje. Në ndeshjen e drekës së javës së 23 të Serie A, skuadra e Juric nuk shkoi përtej barazimit 0-0 me Salernitanën dhe arriti në 32 pikë, duke ngadalësuar ndjekjen e tyre drejt Europës. Në pjesën e parë në Olimpico u zhvillua një ndeshje fizike dhe e ekuilibruar me shumë pak mundësi. Tema taktike karakterizoi edhe pjesën e dytë, me Ochoa që kundërshtoi një tentativë të Linetty nga njëra anë dhe Milinkoviç-Savic që neutralizoi një goditje me të djathtën e Dia në anën tjetër.

