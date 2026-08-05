VIDEO/ Asist me thembër dhe supergol i Zhegrovës, Juventusi mund Çelsin

Juventusi ka marrë një rezultat të rëndësishëm, edhe pse bëhet fjalë vetëm për miqësore, pasi ka mundur një kundërshtar të fortë si Çelsi në duelin që ka zhvilluar në Hong Kong si pjesë e turneut veror aziatik.

Sfida mes dy skuadrave që janë në mes të përgatitjeve për sezonin, ka qenë e luftuar, ndërsa diferencën e ka bërë vetëm një gol i shënuar në pjesën e dytë nga Edon Zhegrova.

Sulmuesi i Kosovës shënoi një gol spektakolar me të majtën pas një asisti me thembër të Jilldiz, duke i dhënë suksesin 1-0 Juventusit.

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Kjo ishte fitorja e tretë radhazi në miqësore për Juventusin pas atyre me Standart Liezhin dhe Nicën, ndërsa testet e radhës janë në Australi ndaj Interit dhe Palermos.

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