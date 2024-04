Video/ Arsenal rikthehet në krye të Premier League: goleadë e Brentford e Burnley

Me golat e Trossard dhe Odegaard, Arsenal rimori vendin e parë të përkohshëm në Premier League. Gunners mposhti Wolverhampton 2-0 në javën e 34 të kampionatit. Skuadra e teknikut Arteta dominoi dhe kontrolloi ndeshjen, duke thyer ngërçin në minutën e 45′ me golin e belgut dhe duke e mbyllur në minutën e 95′ me norvegjezin. Në luftën për mbijetesë, Brentford e futi Luton Town në krizë me një fitore 5-1 jashtë fushe. E tani Burnley i afrohet Hatters falë një fitoreje 4-1 ndaj Sheffield.

WOLVERHAMPTON-ARSENAL 0-2

Arsenal i rikthehet suksesit (pas dy humbjeve radhazi mes kampionatit dhe Champions League), duke mbizotëruar 2-0 në fushën e Wolves. Londinezët nisën menjëherë në presing, me Kai Havertz që u përpoq të shqetësojë José Sá që në minutën e parë. Gunners punojnë shumë në krahun e djathtë, duke u përpjekur të nxisin disa herë krijimtarinë e Saka. Kur skuadra e O’Neil filloi të shfaqej përpara në fund të pjesës së parë, Arsenal goditi. Gabriel Jesus luftoi brenda zonës së kundërshtarit dhe shërbeu për Trossard, që shënoi avantazhin. 1-0 në minutën e 45′, rezultat me të cilin dy skuadrat shkuan në dhomat e zhveshjes.

Në fillimin e pjesës së dytë gjërat nuk ndryshuan, me Gunners që pushtuan gjysmën e fushës së kundërshtarit. Portokallinjtë u mbrojtën në çdo mënyrë, madje u përpoqën të shtynin përpara pas minutës së 75′, në kërkim të një barazimi të papritur. Arsenal megjithatë e mbyllen përfundimisht çështjen falë golit me të majtën e Odegaard, nga një kënd shumë i ngushtë, në minutën e 95′. Arsenal fitoi 2-0 dhe ngjitet në kuotën e 74 pikëve në renditje, në krye të Premier League. Gunners janë +1 ndaj Manchester City (që megjithatë ka një ndeshje më pak). Wolverhampton ka ngecur në 43 pikë, në vendin e njëmbëdhjetë.



Premier League England

Luton Town 1-5 Brentford

Sheffield United 1-4 Burnley

Wolves 0-2 Arsenal