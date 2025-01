Video/ Arsenal përmbys Tottenham në derbi e ndjek Liverpool: fluturon Newcastle

Në javën e 21-të të Premier League, kthehen të ndizen shpresat për titull për Arsenal, falë një rikuperimi emocionues me rezultatin 2-1 në derbin kundër Tottenham, duke u ngjitur përkohësisht në -4 nga Liverpool. Newcastle, duke mundur 3-0 Wolverhampton me një dygolësh nga Isak, kaloi Chelsea në renditje dhe ngjitet në vendin e katërt. Aston Villa barazoi ndaj Manchester City në vendin e gjashtë, pas fitores 1-0 kundër Everton, ndërsa Crystal Palace fitoi 2-0 në transfertën ndaj Leicester.

ARSENAL-TOTTENHAM 2-1

Derbi i Londrës së Veriut vishet përsëri me ngjyrat bardhekuqe, pasi Arsenal përmbys Tottenham 2-1 dhe vazhdon ndjekjen e Liverpool në krye të tabelës. Skuadra e teknikut Arteta nis me vrull, duke kontrolluar vazhdimisht gjysmën e fushës kundërshtare në kërkim të avantazhit. Megjithatë, në momentin më të mirë të Gunners, Tottenham godet në befasi: në minutën e 25-të, Heung-min Son, sapo ka rinovuar kontratën, shënon ndaj Raya dhe hap derbin. Vendasit nuk dekurajohen nga goli i pësuar dhe rikthehen menjëherë në sulm. Goli i barazimit nuk vonon; në minutën e 40-të, Solanke devijon në portën e tij një goditje me kokë të Gabriel-it, duke e çuar rezultatin në 1-1. Përmbysja kompletohet nga Arsenal përpara fundit të pjesës së parë, kur Odegaard asiston për Trossard, i cili shënon me një diagonale të fuqishme dhe të saktë në minutën e 44-të.

Në pjesën e dytë, skuadra e Postecoglou përpiqet me çdo kusht të rikthejë barazpeshën, por Saliba dhe Gabriel janë të pakalueshëm në mbrojtjen e Arsenal. Odegaard humbet mundësinë për golin e tretë pas minutës së 85-të, por rasti më i bujshëm i përket Pedro Porro-s, i cili në kohën shtesë godet shtyllën e jashtme me një goditje të fuqishme nga distanca. Arsenal fiton 2-1, duke u ngjitur në 43 pikë, -4 nga Liverpooli kryesues (me një ndeshje më pak). Tottenham regjistron humbjen e 11-të sezonale, me 24 pikë dhe tashmë i barazuar me Crystal Palace.

NEWCASTLE-WOLVERHAMPTON 3-0

Një ndeshje e lehtë për Newcastle, që regjistron fitoren e gjashtë radhazi duke mposhtur Wolverhampton-in 3-0. Fillimi i ndeshjes është me ritëm të ulët, por me kalimin e minutave Magpies rrisin intensitetin. Pak pas gjysmë ore lojë, vendasit hapin ndeshjen: një aksion personal i Isak në kufijtë e zonës, me suedezin që lëshon një goditje të devijuar, e cila mposht Jose Sa-n për 1-0 në minutën e 34-të (Isak shënon në tetë ndeshje radhazi të Premier League). Pas golit, Newcastle dominoi plotësisht.

Në fund të pjesës së parë, edhe miqtë tentojnë të sulmojnë, por Strand Larsen godet shtyllën. Pas pushimit, Newcastle vazhdon presionin dhe shënon golin e dytë në minutën e 57-të, me Bruno Guimaraes që asiston për Isak, i cili shënon dopietën e tij. Në minutën e 74-të, Isak shërben për Gordon, i cili vulos fitoren 3-0 me një gol të tretë. Me këtë fitore, Newcastle ngjitet në vendin e katërt me 38 pikë, duke kaluar Chelsean, ndërsa Wolverhampton mbetet në vendin e tretë nga fundi me 16 pikë.

EVERTON-ASTON VILLA 0-1

Aston Villa merr një fitore të rëndësishme në transfertë, duke prishur rikthimin e David Moyes në stolin e Everton-it me një fitore 1-0. Miqtë nisin fuqishëm që në pjesën e parë, duke sulmuar kryesisht në krahë me Ramsey dhe Rogers. Në minutën e 38-të, Everton tenton të reagojë me një aksion personal të Doucouré, por pa rezultat. Pjesa e parë mbyllet 0-0, pas një loje argëtuese.

Në fillim të pjesës së dytë, skuadra e Emery-t godet: në minutën e 51-të, Rogers asiston për Watkins, i cili shënon nga kufijtë e zonës për 1-0. Everton përpiqet të reagojë dhe ushtron presion në çerekun e fundit të ndeshjes, por portieri Martinez dhe mbrojtja e Aston Villa-s mbajnë rezultatin të paprekur. Me këtë fitore, Aston Villa ngjitet në vendin e shtatë me 35 pikë, baraz me Manchester City, ndërsa Everton mbetet në 17 pikë, pak mbi zonën e rënies.

LEICESTER-CRYSTAL PALACE 0-2

Leicester dominon lojën, por Crystal Palace fiton: në King Power Stadium, Foxes humbasin 0-2. Gjatë pjesës së parë, Leicester menaxhon posedimin e topit dhe përpiqet të ndërtojë aksione sulmuese. Pavarësisht disa rasteve, ata nuk arrijnë të konkretizojnë. Ndërkohë, Crystal Palace mbrohet mirë dhe ndryshon plotësisht intensitetin në pjesën e dytë.

Në minutën e 52-të, Mateta shënon pas një asisti nga Ismaila Sarr, duke çuar rezultatin në 1-0. Leicester ka një rast të madh për barazim në minutën e 69-të, por goditja e Soumaré përfundon në traversë. Në minutën e 78-të, Crystal Palace siguron fitoren me një goditje të Guehi pas një krosimi nga Eze. Crystal Palace ngjitet në 24 pikë, duke dalë nga zona e rrezikut, ndërsa Leicester mbetet në 14 pikë, në vendin e parafundit.

Premier League England

Everton 0-1 Aston Villa

Leicester City 0-2 Crystal Palace

Newcastle United 3-0 Wolves

Arsenal 2-1 Tottenham Hotspur