Video/ Arsenal gjithnjë e më kryesues në Premier League: Casemiro tradhëton Ten Hag, 0-0 e United me 10 lojtarë

Arsenal vazhdon të fluturojë, duke mposhtur Fulham 3-0 në shtëpi në javën e 27 të Premier League. Një pjesë e parë perfekte për Gunners, që shënuan me Gabriel, Martinelli dhe Odegaard. Londinezët, më pas, i rezistuan sulmeve të kundërshtarëve. Ndalesë e keqe për Manchester United, që në Old Trafford barazoi 0-0 kundër Southampton. Protagonisti negativ ishte Casemiro, i përjashtuar në fillim të ndeshjes. Barazim edhe mes West Ham dhe Aston Villas (1-1).

FULHAM-ARSENAL 0-3

Triumf për Arsenal, që iu kundërpërgjigj Manchester City duke mposhtur Fulham 3-0. Pjesa e parë ishte një dominim i vërtetë i Gunners. Në minutën e 17′ Arsenal mund të kalonte përpara. Leno ndaloi Martinellin, por topi u shty në rrjetë nga Robinson. VAR anuloi gjithçka për pozicion jashtë loje. Të besuarit e teknikut Arteta nuk u dekurajuan dhe gjetën avantazhin në minutën e 21′ me Gabriel. Braziliani me kokë shënoi golin e njëmbëdhjetë me fanellën londineze. Gunners dyfishuan epërsinë në minutën e 26′. Trossard krosoi për goditjen me kokë të Martinelli që përfundoi në rrjetë. Trisi i merituar i Arsenal mbërriti në minutën e 47′, me Odegaard që kaloi dy kundërshtarë në zonë dhe nuk i la Leno rrugëdalje.

Marco Silva u ndje në dhomat e zhveshjes, por reagimi krenar i Fulham nuk zgjati shumë. Qarkullimi i topit i Arsenal e vuri në gjumë ndeshjen, me Mitrovicin i cili ishte i vetmi që provoi. Goditja me kokë e serbit, megjithatë, goditi traversën. Kështu, Arteta mposhti Fulham 3-0 dhe festoi fitoren e 100-të në stolin e Gunners. Londinezët janë gjithnjë e më shumë të parët me 66 pikë. Fulham është ende në garë për Evropën, duke mbetur në 39.



MANCHESTER UNITED-SOUTHAMPTON 0-0

Barazimi i hidhur 0-0 për Manchester United kundër Southampton. Skuadra e Ten Hag pati impaktin më të mirë me ndeshjen, por Saints kundërsulmonin rrezikshëm. Ëalcott u ndalua nga de Gea pas një kundërsulmi brilant. Në minutën e 34′ ndeshja u bë edhe më e komplikuar për United. Një faull i keq nga Casemiro, pas rishikimit të VAR, u përjashtua me karton të kuq. Të paktën katër ndeshje pezullim për brazilianin, për kartonin e tij të dytë të kuq në sezon. Pjesa e parë u mbyll me protestat e United për dy penallti të supozuara të pa akorduara nga arbitri dhe me fishkëllimat e Old Trafford. Skenari nuk ndryshoi në pjesën e dytë, përkundrazi. Manchester u përpoq të shkundej, i shtyrë nga tifozët e tyre, por Bruno Fernandes gjeti vetëm shtyllën nga jashtë zonës. Ten Hag fiton kështu vetëm një pikë dhe ngjitet në kuotën 50, +2 ndaj Tottenham, i katërti në renditje. Barazim i cmuar për Southampton në këndvështrimin e shpëtimit, edhe pse Saints mbeten në vendin e fundit në vendin e 22 pikë.

WEST HAM-ASTON VILLA 1-1

Përfundon në barazim 1-1 mes West Ham dhe Aston Villa. Në London Stadium, Hammers iu afruan golit menjëherë. E megjithatë ishin miqtë që kaluan në epërsi. Në minutën e 17′ Watkins gjeti kohën dhe me kokë shënoi në shtyllën e largët. Barazimi erdhi në minutën e 26′ me penallti. Transformim i ftohtë nga Benrahma, që mposhti Emiliano Martinez. Përfundoi 1-1: West Ham nuk mund të largohet nga zona e kuqe dhe arrin në 24 pikë. Ndërsa Aston Villa ngjitet në -2 nga vendi i dhjetë i zënë nga Chelsea.

