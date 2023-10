Video/ Abdou i jep fitoren Kukësit: Nica hakmerret me Laçin për shkarkimin në javën e dytë

Fitore e madhe e Kukësit, që mposht 1-0 Laçin në “Kukës Arena” për tu larguar momentalisht nga vendi i fundit në renditje. Vendosi goli i Abdou në pjesën e dytë, në një kërcim të fuqishëm me kokë. Stavri Nica vazhdon të koleksionojë pikë (10), duke i dhënë shpresë veri lindorëve. Për më tepër, tekniku mund t’i gëzohet një hakmarrje ndaj kurbinasve që e shkarkuan në javën e dytë të kampionatit, pas barazimit 3-3 me Erzenin. Për Mirel Josën është humbja e parë në tre javë, që kur është ulur në pankinën bardhezi.

Në ndeshjen e fundit të fazës së parë të kampionatit, Kukësi ka siguruar një fitore thelbësore për klasifikimin. Blutë mposhtën kurbinasit 1-0. Skuadra e Josës dështon të arrinte përkohësisht Egnatian në kreun e renditjes, me teknikun që pas dy fitoresh, provon humbjen e parë. Ndeshja ishte me ritëm, por tepër e ekuilibruar për të krijuar shumë raste. Mbrojtjet ishin shumë të kujdesshme për të mos lejuar hapësira e rastin më të mirë e kishin vendasit. Hasaj goditi shtyllën që në minutën e 3′, duke paralajmëruar Laçin. Një tjetër tentativë nga distanca e Hasajt e replika e Ujkës, ishin gjithcka për 45 minutat e para.

DIFERENCA NGA STOLI

Zhbllokimi i ndeshjes erdhi në pjesën e dytë me Abdou, i cili shfrytëzoi më së miri shansin e parë që iu shfaq. I sapofutur në fushën e lojës Abdou u imponua me një kërcim në zonë në krosimin nga e djathta, duke mos i lënë shans Dajsinanit. Laçi u spostua përpara në kërkim të barazimit dhe i shkoi pranë me Melo. Nica i besoi kundërsulmit që mund ta nxirrte fitues, por Dajsinani ndali si Salamin ashtu dhe Abdou.

Një gol i mjaftoi Kukësit për tre pikët, që e largojnë për momentin nga fundi i renditjes. Nica mund të jetë i qetë, ndërsa Josa, pas dy fitoreve, duhet të nisë nga fillimi, për të përmirësuar manovrën, që në Kukësi shfaqi sërish limite të theksuara.