VIDEO/ 20 minuta në SPAK, Balluku largohet me gojën kyçur

Belinda Balluku është larguar nga SPAK pa thënë asnjë fjalë për gazetarët që e prisnin në dalje të organit të akuzës. Ajo nuk ka pranuar të flasë, ndërkohë që ka qëndruar për rreth 20 minuta në prokurori. Burime bëjnë me dije se ish-numri 2 i qeverisë dhe bashkëpuntorja e ngushtë e Edi Ramës është njohur me akuza të reja që kanë të bëjnë me favorizim në tendera për lotet 5, 6 dhe 7 të unazës së madhe në Tiranë.
Nuk dihet nëse SPAK do të kërkojë edhe një herë heqjen e imunitetit të Ballukut, pasi paralelisht me hetimin e tenderave të unazës, prokurorët thonë se i kanë gjetur një vilë në bregdet që ishte përfituar në mënyrë të paligjshme në kohën kur ishte drejtuese e Albcontrol.
Belinda Balluku është larguar nga SPAK pa thënë asnjë fjalë për gazetarët që e prisnin në dalje të organit të akuzës. Ajo nuk ka pranuar të flasë, ndërkohë që ka qëndruar për rreth 20 minuta në prokurori. Burime bëjnë me dije se ish-numri 2 i qeverisë dhe bashkëpuntorja e ngushtë e Edi Ramës është njohur me akuza të reja që kanë të bëjnë me favorizim në tendera për lotet 5, 6 dhe 7 të unazës së madhe në Tiranë.
Nuk dihet nëse SPAK do të kërkojë edhe një herë heqjen e imunitetit të Ballukut, pasi paralelisht me hetimin e tenderave të unazës, prokurorët thonë se i kanë gjetur një vilë në bregdet që ishte përfituar në mënyrë të paligjshme në kohën kur ishte drejtuese e Albcontrol.