Vidal kërkon të rrahë portierin e tij: e ndjek De Paul në dhomat e zhveshjes

Arturo Vidal njihet për “shpërthimet” e tij, si në fushë ashtu edhe jashtë saj. Kalojnë vitet, por temperamenti i ish-mesfushorit të Juventusit dhe Interit nuk ndryshon. Dëshmia e fundit? Ajo që ndodhi në ndeshjen e fundit mes skuadrës së tij, Colo Colo, dhe Deportes Iquique. Kësaj radhe, “Mbreti Artur” ishte protagonist i një zënke të fortë jo me një kundërshtar, por me një shok skuadre: portierin Fernando De Paul.

Vidal: penallti e humbur, autogol dhe sherr me portierin

Ishte një mbrëmje për t’u harruar për Vidalin, i cili fillimisht humbi një penallti, më pas realizoi një autogol fatkeq. Pikërisht pas këtij episodi, situata doli jashtë kontrollit: ndaj një vërejtjeje të De Paul-it, Vidal reagoi me zemërim, duke iu përgjigjur ashpër.

Në atë moment, mesfushori u përpoq t’i afrohej shokut të skuadrës me gjeste kërcënuese, duke sugjeruar madje se përplasja do të vazhdonte në dhomat e zhveshjes me paralajmërimin klasik: “Shihemi më vonë.” Vetëm ndërhyrja e një lojtari tjetër, Saldivia, shmangu përshkallëzimin e mëtejshëm të konfliktit.

Arturo Vidal se quiso PELEAR con su PROPIO ARQUERO después de que les hicieran un gol. Increíble. pic.twitter.com/luSLSwWYPR — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 13, 2025

Përplasja pas ndeshjes

Por nuk mbaroi me kaq. Në tunelin që çon për në dhomat e zhveshjes të “Cacique”-s, tensioni shpërtheu sërish. Një kamerë arriti të regjistronte gjithçka: Vidal kërkoi De Paul-in për një përballje ballë për ballë, duke bërtitur: “Ej, Tuto! Ke ndonjë gjë për të më thënë?”. Menjëherë shpërtheu një përplasje, ku ndërhynë disa lojtarë për t’i ndarë të dy.

Vetëm ndërhyrja e shokëve të skuadrës dhe disa drejtuesve ndaloi që situata të përshkallëzohej plotësisht.

Nuk dihet se si përfundoi përplasja, pasi ajo u “censurua” në mënyrë efektive: kameramani u largua menjëherë, madje me sjellje mjaft të ashpra, nga disa lojtarë dhe pjesëtarë të stafit. Një figurë e keqe për Vidal, në një mbrëmje për t’u harruar nga të gjitha këndvështrimet.