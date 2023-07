Victoria Beckham ribashkohet me “Spice Girls”

Victoria Beckham u rikthye në rolin e saj si Posh Spice nga Spice Girls për një natë karaoke në Miami – ndërkohë që la të kuptohet edhe për një ribashkim për grupin e vajzave.

“Ngrohja e vokalit në Miami! Gjëra të reja na presin”, ka shkruar stilistja në një video të postuar në TikTok të dielën.Victoria ndau fjalët e këngës hit të Spice Girls “Say You’ll Be There”, ndërsa bashkëshorti i saj, David Beckham, kërcente pranë saj. Mbishkrimi i Victorias aludonte se ajo mund të ribashkohet me Spice Girls në turne. Llogaria në Instagram për grupin e njohur të vajzave gjithashtu nxiti spekulimet duke ripostuar videon në Story të tyre në Instagram të dielën. “Njëherë, Spice Girl gjithmonë një Spice Girl ,” ndau faqja.

Brown, e njohur si Scary Spice, sugjeroi më parë në një intervistë në maj se të pesta vajzat do të riktheheshhin në sken[ për herë të parë në 11 vjet. “Teoria ime është se nëse e them mjaftueshëm, do të ndodhë. Por në fakt, ne po planifikojmë të lëshojmë një deklaratë”, tha ajo për Sun në atë kohë.“Nuk mund të them asgjë për momentin, por do të jetë diçka që fansat do ta pëlqejnë vërtet.”

Ndërsa zbulimi i Brown dha shpresë për një ribashkim të plotë, Victoria ka kundërshtuar vazhdimisht këtë ide gjatë viteve. Në vitin 2018, ajo mbylli thashethemet, duke përmendur angazhimin ndaj markave të saj të modës dhe bukurisë. “Unë nuk do të shkoj në turne. Vajzat nuk do të shkojnë në turne”, tha ajo për Vogue UK në atë kohë. Një vit më vonë grupi filloi një turne ribashkimi pa të, i cili shënoi shfaqjet e tyre të para që nga viti 2012.