Victoria Beckham, e lënduar nga deklarata e bujshme e Brooklyn

Victoria Beckham raportohet se ndihet “e tradhtuar” nga akuzat publike të djalit të saj, Brooklyn Beckham, kundër saj dhe bashkëshortit të saj, David Beckham.
“Victoria ndihet e tradhtuar sepse ka bërë gjithçka që ka mundur për të bërë Brooklyn dhe bashkëshorten e tij, Nicola Peltz, të ndihen të mirëpritur dhe e ka dashur Nicolën si vajzën e saj,” i tha një burim The Mirror në një raport të publikuar të shtunën.
Sipas burimit, Victoria ka punuar gjithashtu fort për ta mbrojtur Brooklyn në të kaluarën nga histori mediatike që “nuk e pasqyronin gjithmonë në dritën më të mirë”.
“Por ajo ndjen se gjithçka i është kthyer kundër. Normalisht do të bënte gjithçka për të shmangur një përçarje familjare, por mendon se të dy po sillen në mënyrë të paarsyeshme,” shtoi burimi.
Më herët gjatë javës, Brooklyn Beckham, 26 vjeç, shkaktoi reagime të forta pasi publikoi një deklaratë në Instagram, ku tha se “nuk dëshiron të pajtohet me familjen” e tij.
Ai i akuzoi prindërit se janë përpjekur të “shkatërrojnë” marrëdhënien e tij me bashkëshorten Nicola Peltz, 31 vjeç, që përpara dasmës së tyre në prill të vitit 2022.
“Javë para ditës sonë të madhe, prindërit e mi ushtruan vazhdimisht presion dhe tentuan të më joshin që të firmosja heqjen dorë nga të drejtat mbi emrin tim, gjë që do të ndikonte mua, gruan time dhe fëmijët tanë të ardhshëm,” pretendoi Brooklyn.
Ai shtoi se refuzimi i tij për të firmosur para dasmës ndikoi në një marrëveshje financiare dhe se që nga ajo kohë, sipas tij, prindërit “nuk e kanë trajtuar më njësoj”.
Tensionet thuhet se arritën kulmin pak para ceremonisë, kur Victoria Beckham, 51 vjeç, dyshohet se hoqi dorë në momentin e fundit nga dizajnimi i fustanit të nusërisë për Nicolën.
Gjatë dasmës, Brooklyn pretendon se situata u përkeqësua edhe më shumë, kur nëna e tij prishi kërcimin e parë të çiftit dhe kërceu “në mënyrë shumë të papërshtatshme” me të, duke e lënë atë të ndihej i “parehatshëm” dhe “i poshtëruar”.
Deri tani, David dhe Victoria Beckham nuk kanë reaguar publikisht ndaj deklaratës së bujshme të djalit të tyre.
Sipas The Mirror, Victoria thuhet se është ndjerë edhe “plotësisht e thyer emocionalisht” nga kërkesa e Brooklyn dhe Nicola për privatësi lidhur me “familjen e tyre të ardhshme” — një deklaratë që u interpretua si një thumbim ndaj saj, pasi ajo kishte shprehur më herët publikisht dëshirën për t’u bërë gjyshe.