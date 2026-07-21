Vetëm një lojtar i Argjentinës nuk u kthye me shpinë dhe ndoqi ngritjen e Kupës nga Spanja

José Manuel “Flaco” Lopez ishte i vetmi futbollist i Argjentinës që nuk i ktheu shpinën podiumit ku Spanja, kampione e botës, po festonte triumfin në finale. Një gjest me respekt të madh sportiv, i cili nuk mund të kalonte pa u vënë re në krahasim me shokët e tij të skuadrës.
Gjatë ceremonisë së ndarjes së çmimeve, e gjithë Selección, duke nisur nga lideri Lionel Messi, vendosi të mos e ndiqte momentin kur Furia e Kuqe ngriti Kupën e Botës nën qiellin e Nju Jorkut. Ky qëndrim shkaktoi shumë diskutime, pasi u konsiderua një mungesë e qartë e fair-play dhe iu shtua një pasndeshjeje të trazuar nga sherri që shpërtheu në fund të takimit, thuajse si një larje hesapesh (gjithçka nisi nga grushti që Molina i dha Rodrit). Zemërimi dhe zhgënjimi i Argjentinës për humbjen shpërthyen në mënyrën më të keqe të mundshme, diçka që FIFA po përgatitet ta ndëshkojë rëndë, pasi tashmë është hapur një hetim.
Gjesti viral i Lopez shpjegon vlerën e respektit
Videot që filmuan këtë moment u bënë virale jo vetëm për zgjedhjen e argjentinasve që, pasi morën medaljet, u larguan simbolikisht nga ceremonia, por edhe për personalitetin e futbollistit që pati guximin të vepronte ndryshe nga shokët e skuadrës. Në vend që të kthente shpinën podiumit, si pjesa tjetër e ekipit, Lopez qëndroi i palëvizur, me kokën lart dhe me shikimin drejt skenës, duke ndjekur ceremoninë e ngritjes së Kupës nga Spanja.
Enquanto todos os argentinos viraram de costas… Flaco López foi o único que assistiu a cerimônia da Espanha. pic.twitter.com/Pdx3nNrgG4
— João Freire (@joaofrreire) July 20, 2026
Kush është sulmuesi argjentinas që u bë simbol i fair-play
José Manuel Lopez është 26 vjeç dhe është një sulmues me shtat imponues (190 cm). Ai u formua te Independiente, Colegiales dhe Lanús, përpara se të largohej nga Argjentina dhe të transferohej në Brazil, te Palmeiras, në vitin 2022, ku është bërë një nga qendërsulmuesit më të vlerësuar të kampionatit brazilian.
Ai u grumbullua për herë të parë me kombëtaren argjentinase në shtator të vitit 2025 dhe debutoi një muaj më vonë në një miqësore kundër Porto Rikos. Në Botërorin 2026 regjistroi dy paraqitje si zëvendësues: tetë minuta në ndeshjen kundër Jordanisë, në takimin e fundit të Grupit J, dhe rreth dhjetë minuta në çerekfinalen ndaj Zvicrës, ku dha edhe asistin për golin e Julián Álvarez.
Krahasimi me Abel Ferreira dhe mësimi i Palmeiras
Në Brazil, sjellja e Lopezit u krahasua me atë të trajnerit të tij te Palmeiras, Abel Ferreira, i cili ka qenë gjithmonë një mbështetës i respektit ndaj kundërshtarëve, edhe në humbje. Pas finales së Copa Libertadores 2025, të humbur ndaj Flamengos, Ferreira u fotografua duke puthur medaljen e argjendtë. Ai shpjegoi se e kishte bërë këtë sepse ndihej krenar për rrugëtimin e skuadrës së tij, një ndjenjë që ishte më e fortë se zhgënjimi.
Sipas shumë tifozëve të Palmeiras – dhe jo vetëm, duke gjykuar nga shumica e komenteve – Flaco Lopez thjesht solli të njëjtin frymë respekti në skenën më të madhe të futbollit botëror. Mjafton t’u hedhësh një sy mesazheve që shumë ndjekës kanë lënë në profilin e sulmuesit në Instagram. “Argjentina humbi shumë në këtë Kupë Bote – jo vetëm trofeun… ti mbete i vetmi zotëri.” Kjo është një nga komentet më të pëlqyera, e cila përmbledh mendimin e shumë tifozëve të tjerë.