Vetëm 15 vjeç, por djali i Cristiano Ronaldos bëhet me makinë luksoze

Djali i superyllit portugez Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo Junior, bleu makinën e tij të parë në moshën vetëm 15 vjeç, për të cilën u mburr në rrjetet sociale.
Dhe jo çfarëdo modeli, por një Lamborghini Urus S krejt i ri i bardhë, i cili nuk është aspak i lirë, pasi kushtoi 265,000 euro në Spanjë tre vjet më parë.
Motori i saj, siç mund ta imagjinoni, është një simbol i vërtetë i fuqisë së papërpunuar, një motor V8 me turbo me një fuqi të jashtëzakonshme prej 650 kuajsh. Kjo makinë që peshon rreth 2.3 ton përshpejton nga 0 në 100 km/orë në vetëm 3.5 sekonda dhe mund ta ruajë ritmin e saj të zjarrtë deri në 305 km/orë.
I riu Cristiano Ronaldo Jr. do të duhet të presë derisa të mbushë 18 vjeç për të shijuar plotësisht drejtimin e automjetit, që është kufiri i moshës ligjore për drejtim automjeti në Arabinë Saudite.
Megjithatë, ai mund të fillojë të drejtojë makinën në moshën 17 vjeç me një patentë provizore, megjithëse gjithmonë me kufizime dhe nën mbikëqyrjen e të rriturve.
Ndoshta atëherë babai i tij, i njohur për pasionin e tij për makinat luksoze, do të jetë ai që do ta mësojë si të ngasë makinën.
First Car. pic.twitter.com/7qypDXpyVc
— Cristiano Junior Fan Account (@Cristianojrx7) October 29, 2025