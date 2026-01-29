Verdiktet e Champions: Arsenal i pari me rekord, Real, Inter, PSG e Juve në playoff

Dita e fundit e League Phase të Champions League sjell emocione të pabesueshme. Barcelona dhe City në të tetat falë fitoreve ndaj Copenhagen (4-1) dhe Galatasaray (2-0), por e pabesueshmja ndodh në Lisbonë: Benfica e Mourinhos mposht 4-2 Realin me një gol të portierit Trubin në sekondat e fundit (98’) dhe shkon në play-off së bashku me “los blancos”, të mbetur jashtë Top 8. Dy ndeshje më shumë për Arbeloan, ashtu si edhe për PSG që nuk shkon përtej 1-1 me Newcastle. Arsenal e mbyll me pikë të plota. Direkt në të tetat pesë angleze përveç Bayern Munich, Barcelona dhe Sporting Lisbonë.
ÇFARË NDODHI MBRËMJEN E SOTME?
Arsenal e mbyll fazën e ligës me pikë të plota, 24, falë fitores 3-2 në fushën e Kairat Almaty, ndërsa në vendin e dytë renditet Bayern Munich me vetëm një humbje, të pësuar pikërisht ndaj “Topçinjve” në Emirates: PSV mposhtet 2-1 në Eindhoven. Në “lumë” golash Liverpool, që fiton 6-0 ndaj Qarabag dhe kjo shënon fillimin e dominimit të anglezëve, sepse në top 8 janë edhe Chelsea, Tottenham (2-0 në Frankfurt ndaj Eintracht dhe i katërti në renditje) dhe Manchester City, që rigjen Haaland në fitoren 2-0 kundër Galatasaray. Por goditjen e vërtetë e jep Sporting, i kualifikuar direkt falë fitores 3-2 të shënuar në minutën e fundit në fushën e Athletic Bilbao. Kalon një raund edhe Barcelona, nën 1-0 në Camp Nou, por e aftë të shënojë 4 gola ndaj Copenhagen dhe të fluturojë direkt në të tetat e finales.
Në play-off shkojnë në mënyrë të bujshme Real Madrid dhe PSG. “Los blancos” humbasin 4-2 në fushën e Benficas dhe renditen të nëntët, por e pabesueshmja është se Mourinho shënon në minutën e 98-të me portierin Trubin golin vendimtar për të mbyllur në vendin e njëzetekatërt dhe për t’u futur në play-off. Pas Interit, janë kampionët e Europës dhe Newcastle, që në përballjen direkte barazojnë 1-1 (Vitinha humbet një penallti, pastaj shënon). Rezultati tjetër i pabesueshëm i mbrëmjes është fitorja e Bodo/Glimt në fushën e Atletico Madrid: një 2-1 që vlen një përballje të mundshme me Interin në play-off. Goli i Benficas eliminon edhe Marseille, që humbet 3-0 në fushën e Bruges dhe në minutën e fundit del nga vendi i njëzetepestë në renditje. Rezultatet e tjera: Leverkusen-Villarreal 3-0, me gjermanët në play-off dhe Pafos-Slavia Pragë 4-1, me të dyja të eliminuara dhe jashtë 24 vendeve të para. Olympiacos në play-off falë fitores 2-1 në Amsterdam ndaj Ajax, që mbetet jashtë gjithçkaje.
VERDIKTET
Në të tetat e finales: Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting, Manchester City
Në play-off: Real Madrid, Inter, PSG, Newcastle, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta, Leverkusen, Dortmund, Olympiacos, Bruges, Galatasaray, Monaco, Qarabag, Bodo/Glimt, Benfica
Të eliminuara: Marseille, Pafos, St. Gilloise, PSV, Bilbao, Napoli, Copenhagen, Ajax, Frankfurt, Slavia Pragë, Villarreal, Kairat Almaty.
MONACO-JUVENTUS 0-0
Juventus vulos me një barazim kundër Monaco rrugëtimin e saj në League Phase të Champions League, duke e mbyllur kështu fazën e parë në vendin e trembëdhjetë. Tashmë e sigurt për një vend në play-off falë fitores së marrë në turin e kaluar kundër Benficës së Mourinhos, Zonja e Vjetër del me një 0-0 nga Stade Louis II. Skuadra e Spallettit është në vështirësi dhe në minutën e 14’ shpohet nga Balogun: goli i amerikanit anulohet nga arbitri, që ndëshkon një shtytje të tij ndaj Kalulu. Në pjesën e dytë ka pak për t’u parë, pasi praktikisht nuk ndodh asgjë. Si Juventus ashtu edhe Monaco kënaqen me 0-0, rezultat që i çon të dyja në fazën tjetër. Bardhezinjtë, konkretisht, e mbyllin në vendin e trembëdhjetë: në play-off do të përballen me Bruges ose Galatasaray.
BORUSSIA DORTMUND-INTER 0-1
Në fund Interit nuk i del mrekullia, që edhe pse mposht Borussia Dortmund, humbet kualifikimin direkt në të tetat e Champions League 2025/26. Zikaltrit, fitues 2-0 përballë “murit të verdhë”, e mbyllin në vendin e dhjetë dhe vetëm një pikë larg top-8. Në mënyrë kurioze dhe fatkeqe, është pikërisht humbja e Napolit (i eliminuar) që i dënon me turin shtesë në muajin shkurt, së bashku me fitoren e Sportingut. Kundërshtarët e mundshëm do të jenë Benfica dhe Bodo/Glimt, të tetat kundër Man City ose vetë “Leoes”.
NAPOLI-CHELSEA 2-3
Rrugëtimi i Napolit në Champions League ndalet në fazën e grupeve: në ditën e fundit në “Maradona” Chelsea fiton 3-2 pas një ndeshjeje spektakolare me përmbysje dhe kundërpërmbysje dhe siguron edhe biletën për në të tetat e finales. Londinezët nisin më mirë dhe pas çerek ore hapin ndeshjen: penallti e fituar për prekje me dorë të Juan Jesus në goditjen e dënimit të James, nga pika e bardhë Enzo Fernandez shënon 1-0 në minutën e 19’. Njerëzit e Contes reagojnë pas golit të pësuar, duke përmbysur gjithçka brenda dhjetë minutave: në minutën e 33’ Vergara hyn me slalom në zonë dhe me të majtën realizon supergolin për 1-1. Në minutën e 43’ është radha e Hojlund që shfrytëzon topin e fortë të futur në zonë nga Olivera për të përfunduar përmbysjen pak çaste para pushimit.
Rosenior hedh në fushë Palmer në fillim të pjesës së dytë, por heroi i vërtetë për Blues është Joao Pedro: në minutën e 61’ shpik 2-2 me një goditje të fortë me të majtën nën trekëndësh, më pas në minutën e 82’ kompleton kundërpërmbysjen me një diagonale të përsosur me të djathtën në cep, pas një kundërsulmi vrasës. Braziliani i çon anglezët direkt në të tetat, Napoli i eliminuar me disa pengje më shumë për rrugëtimin sesa për ndeshjen e kësaj mbrëmjeje.
UNION SG-ATALANTA 1-0
Disa mbrëmje arrin të përgjumesh edhe me një daulle në veshë. Tifozët e Atalantës të ardhur në Bruksel kënduan dhe bënë zhurmë për 90 minuta, por skuadra aspak: e sheshtë dhe pa ritëm gjatë gjithë ndeshjes. Union Saint Gilloise, me gjithë kufizimet e veta, vuri zemër dhe dëshirë, duke arritur të marrë një fitore historike: 1-0 me gol të Khalaili. Për Palladinon, në mënyrë paradoksale, ngushëllimi i vetëm është renditja përfundimtare, sepse zhvillimi i rezultateve në fushat e tjera tregon se Atalanta do të kishte mbetur jashtë të tetës edhe po të fitonte. Po, por çfarë ndeshjeje e shëmtuar, kundër një kundërshtari modest: Union në tre ndeshjet e para në shtëpi kishte humbur gjithmonë, duke pësuar 0-4, 0-4 dhe 2-3.
BENFICA-REAL MADRID 4-2
Edhe një herë Mourinho, në minutën e fundit, në një mënyrë të çmendur, krejtësisht të papritur. Benfica e tij kishte nevojë të mposhtte Real Madridin e Arbeloas (i cili ka qenë lojtar i tij për tre vite, nga 2010 deri në 2013, pikërisht në Bernabéu) dhe ia doli falë një fundi të çmendur: 4-2 në minutën e 94-t me… golin e portierit. Në minutën e fundit Benfica do të ishte jashtë, e eliminuar për shkak të golavarazhit, në dëm të Marsejës së De Zerbit. Pastaj, në minutën e 97-të, vjen episodi që përmbysi gjithçka: kros nga goditja e dënimit nga e djathta dhe Trubin, i ngjitur në zonë në mënyrë të dëshpëruar, që godet me kokë dhe mposht Courtois-in. Benfica në play-off dhe RDZ i eliminuar.
Champions League
AS Monaco 0-0 Juventus
Ajax 1-2 Olympiacos
Arsenal 3-2 Kairat Almaty
Athletic Club 2-3 Sporting CP
Atletico Madrid 1-2 Bodoe/Glimt
Barcelona 4-1 FC Copenhagen
Bayer Leverkusen 3-0 Villarreal
Benfica 4-2 Real Madrid
Borussia Dortmund 0-2 Inter
Club Brugge 3-0 Marseille
Eintracht Frankfurt 0-2 Tottenham Hotspur
Liverpool 6-0 Qarabag FK
Manchester City 2-0 Galatasaray
Napoli 2-3 Chelsea
PSV Eindhoven 1-2 Bayern Munich
Pafos FC 4-1 Slavia Prague
Paris Saint-Germain 1-1 Newcastle United
Union St.Gilloise 1-0 Atalanta