Veprimi i Elon Musk kundër gazetarëve

Elon Musk ka deklaruar se Twitter tani do t’u dërgojë të gjithë gazetarëve një emoji automatike kur ata bëjnë një kërkesë për shtyp në platformën e mediave sociale. Miliarderi postoi në Twitter politikën e re, duke thënë se “[email protected] tani automatikisht përgjigjet me (emoji).” Një email i dërguar nga The Independent në ekipin e shtypit në Twitter të dielën mori menjëherë një emoji (poop) në këmbim.

Tweet-i ishkaktoi një trazirë të qeshura në platformën. Nga kontrollimi dhe konfirmimi i përgjigjes në Twitter deri te krijimi dhe shpërndarja e memeve për incidentin; seksioni i tij i retweet-it ishte i mbushur me emoji të qeshura.Ndërsa shumica e morën këtë si një lëvizje të çuditshme por argëtuese, disa u ofenduan dhe pyetën: “A keni menduar të rriteni?” Një përdorues tjetër e tallte Musk duke thënë: “Është fantastike që po dërgoni një prospekt të kompanisë me çdo kërkesë për shtyp”.

Nuk është hera e parë që Elon përdor publikisht emoji. Korrikun e kaluar, Twitter citoi postimet e milirderit, duke përfshirë një emoji të vetme, si dëshmi se ai kishte përçmuar kompaninë pasi u përpoq pa sukses të tërhiqej nga blerja e saj.