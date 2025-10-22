Vendimi/ Nga 1 janari, askush nuk do të paguajë njësoj siguracionin e makinës

Drejtuesit problematikë të mjeteve, të cilët kanë historik negativ me aksidentet, do të paguajnë më shumë për sigurimin e makinës nga janari i vitit të ardhshëm.

Ndërsa ata drejtues të mjeteve që nuk kanë realizuar shkelje do të përfitojnë ulje të siguracionit.

Gjatë raportimit në komisionin e ekonomisë drejtoresha e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare Mimoza Kaçi tha se aplikimi i bonus-malus është një mundësi shumë e madhe për ndërgjegjësimin e drejtuesve të mjeteve.

“Nuk ekziston një model që i përshtatet çdo vendi.

Këto janë faktorë minimal që mund të konsiderohen por mund të zgjerohen më tej për çdo shoqëri.

Mund të mos jetë perfekte por është hap i madh, për të ndryshuar perceptimin e qytetarëve që të tregojnë kujdes në drejtimin e mjeteve, pasi që në 1 janar 2026 do të hyjë në zbatim dhe bonusi dhe malusi.

Nëse incidenca e dëmeve në nivel vendi është 3.8 do të thotë që 3.8% e drejtuesve do të penalizohen, ndërsa të tjerët do të marrin bonus, që do të luhatet”, tha Mimoza Kaçi, drejtoresha e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare.

Në lidhje me sigurimin e detyrueshëm të banesave nga tërmeti, Kaçi tha se është i domosdoshëm pasi vendi ynë ka risk të lartë.

“Është draftuar një ligj i cili është në konsultim ëhstë një nismë shumë e mirë ofron mbulim të banseave sipas një niveli të caktuar, qytetar mund të shtojnë dhe më shumë. Ky është një sigurim minimal”, tha Kaçi.

Brenda këtij viti drejtuesja e AMF tha se do të hidhet për Konsultim Publik, projektligji që do të lejojë përdorimin e kriptovalutave edhe në Shqipëri.

Mungesa e një ligji që rregullon këtë treg u ngrit si shqetësim disa ditë me parë edhe në Komisionin e Ligjeve.

Sipas të dhënave në vitin 2024 u sekuestruan nga Prokuroia e Posacme rreth 11 milionë euro kriptomonedha.

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

Romani i ri i autorit Flamur Buçpapaj, botuar nga Nacional, sjell një udhëtim mes dashurisë, dhimbjes dhe kujtesës – aty ku e kaluara dhe e tashmja takohen në një vilë blu plot sekrete. Gjej librin në libraritë kryesore dhe mëso pse “Vila Blu” nuk është thjesht një vend… por një simbol i shpirtit shqiptar. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
Scroll to Top