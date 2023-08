Vendimi i Angelina Jolie për divorcin me Brad Pitt

Beteja shumëvjeçare e divorcit të ish-çiftit Brangelina nuk ka përfunduar – dhe është në rrugën e duhur për të qenë një nga më të gjatat në historinë e Hollywoodit.

Brad Pitt dhe Angelina Jolie njoftuan ndarjen e tyre në vitin 2016. Por aktorja nuk duket se po nxiton për të mbyllur çështjen, pohon një raport i ri. “Ajo do ta zvarritë këtë divorc derisa binjakët (tani 14) të mbushin 18 vjeç”, tha një mik i Pitt për Paula Froelich të NewsNation Now. “Katër vite të tjera.” Dyshja ndajnë fëmijë Maddox, 21; Pax, 19; Zahara, 18; Shiloh, 17; dhe binjakët Knox dhe Vivienne, 15 vjeç.

Pitt thuhet se ka shpenzuar rreth 14 milionë dollarë për ndarjen e tyre – duke përfshirë një “hua” prej 8 milionë dollarësh për Jolie për të marrë një shtëpi prej 24.5 milionë dollarësh, me gjashtë dhoma gjumi dhe 10 banja në Los Feliz, Kaliforni. Ai gjithashtu po merret me Jolie dhe një oligark miliarder rus mbi Château Miraval, ish-shtëpia dhe vreshti i tyre në Francë.

Angelina ia shiti gjysmën e biznesit të verës kompanisë së Yuri Shefler, Tenute del Mondo, për të cilën Brad pretendoi se ishte e paligjshme pasi ai nuk e miratoi shitjen. Sipas dokumenteve të gjykatës , çifti tha se ata “nuk do e shisnin kurrë pa pëlqimin e tjetrit”. “Në të njëjtën kohë që Angelina po fliste me Shefler për Miraval, ajo gjithashtu po negocionte me Brad për t’i shitur atij pjesën e saj në kantinë,”u shpreh një burim.

“Është në marrëveshjen origjinale të blerjes që nëse ndonjëri dëshiron të shesë ata duhet t’i japin njëri-tjetrit të drejtën e parë të refuzimit. Ajo u zemërua sepse një gjykatës i dha Brad 50/50 kujdestarinë dhe – katër muaj më vonë – ai zbulon nga shtypi se ia kishte shitur pjesën e saj të biznesit miliarderit rus.