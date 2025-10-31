Veliaj niset drejt paraburgimit: Ju dua shumë!

Erion Veliaj niset drejt paraburgimit në Durrës, pas 7 orësh seancë në Gjykatën Kushtetuese ku kundërshton shkarkimin e tij nga detyra.
Në momentin kur ka dalë nga Gjykata Kushtetuese, Velija është pritur nga mbështetësit.
“Forca kryetar, forca!”, dëgjohen të thonë ata.
Ndërkohë ish- kryebashkiaku është përgjigjur: Ju dua shumë!…
Trupa gjykuese dëgjoi palët e ftuar në seancë, ku përveç Veliajt i pranishëm me avokatët, ishin dhe përfaqësuesit e kryeministrisë dhe të presidencës.
Veliaj mundi të mbante dhe fjalën e tij në seancën, ku kritikoi procedurën e ndjekur për shkarkimin e tij, si dhe arrestin në paraburgim prej më shumë se 9 muajsh pa asnjë akuzë.
Kryetarja e trupit gjykues, Holta ZAçaj në fund tha se Gjykata Kushtetuese do të dalë me një njoftim dhe vendim për shkarkimin e Veliajt brenda afatit ligjor.