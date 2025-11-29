Vedat Muriqi i papërmbajtshëm në LaLiga: shënon 2 herë për 4 minuta

Vedat Muriqi ishte protagonist absolut në ndeshjen që Mallorca zhvilloi në shtëpi ndaj Osasunës, për javën e 14-të të LaLiga. Por edhe dy golat e tij nuk mjaftuan për të marrë tri pikët, pasi ndeshja përfundoi 2-2.
Dygolëshi i Vedat Muriqi vendos ndeshjen në favor të Mallorcas
Sulmuesi i Kosovës zhbllokoi sfidën në minutën e 61-të, duke ekzekutuar me qetësi një penallti të fituar nga Jan Virgili. Vetëm pesë minuta më vonë, në minutën e 66-të, Muriqi shënoi sërish. Këtë herë pas një kundërsulmi të shpejtë dhe asistit të saktë nga Virgili, duke treguar cilësi dhe vendosmëri para portës.
Osasuna përmbys dhe rezultati mbyllet 2-2
Megjithatë, Osasuna nuk u dorëzua. Në minutën e 81-të, Raul Garcia realizoi një gol të bukur nga goditja e dënimit, duke ringjallur shpresat e miqve. Kur dukej se Mallorca do të siguronte tri pikët, erdhi surpriza. Në kohën shtesë, Flavien Boyomo shënoi një gol spektakolar me gjysmë-rroveshatë. Boyomo vulosi barazimin 2-2 duke lënë vendasit të shokuar.
Pavarësisht rezultatit, Vedat Muriqi u vlerësua si Lojtari më i Mirë i Ndeshjes, falë dy golave që e çojnë atë në 8 finalizime në 14 javë. Muriqi barazoi Robert Lewandowski-n në vendin e dytë të renditjes së golashënuesve, ndërsa kryeson Kylian Mbappé me 13 gola.
Pas këtij barazimi, të dy ekipet mbeten në zonën e poshtme të tabelës. Mallorca në vendin e 15-të me 13 pikë, dhe Osasuna një pozicion më poshtë me 12 pikë, duke treguar se lufta për mbijetesë në LaLiga vazhdon e fortë.