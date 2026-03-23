Vdes ish-kryeministri francez, Lionel Jospin

Ish-kryeministri francez Lionel Jospin ka ndërruar jetë në moshën 88-vjeçare, njoftoi familja e tij për AFP.
Jospin shërbeu si kryeministër i Francës nën presidentin e qendrës së djathtë Jacques Chirac nga viti 1997 deri në vitin 2002, gjatë të ashtuquajturës “bashkëjetesë” – një term i përdorur në Francë kur presidenti dhe kryeministri vijnë nga kampe politike kundërshtare.
Sekretari i Parë i Partisë Socialiste nga viti 1981 deri në vitin 1988 dhe më pas nga viti 1995 deri në vitin 1997, Lionel Jospin ishte gjithashtu një kandidat i pasuksesshëm në zgjedhjet presidenciale të vitit 1995 dhe më pas në zgjedhjet e vitit 2002 , në të cilat humbi bindshëm, ndërsa udhëheqësi i ekstremit të djathtë Jean-Marie Le Pen ishte kualifikuar për raundin e dytë.
