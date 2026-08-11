Vatrat e zjarrit në Krujë mbeten aktive, fillon ndërhyrja nga ajri

Vatrat e zjarrit në zonën e Zidonit dhe në lagjen Bojë të Krujës kanë vijuar të jenë aktive edhe gjatë natës, ndërsa forcat zjarrfikëse kanë shkuar në tërren. Mëngjesin e sotëm kanë filluar edhe operacionet nga ajri, me qëllim shuarjen e plotë të saj. Dy helikopterë të ushtrisë vijojnë të hedhin ujë mbi vatrën e zjarrit, ndërsa situata po shkon drejt neutralizimit.
Nuk raportohet për personat të lënduar, apo dëme në banesa, por dëmet në ekosistem janë të pallogaritshme. Kjo pasi intensiteti i lartë i flakëve favorizuar nga era e fortë dhe temperaturat e larta, ka përfshirë sipërfaqe me bimësi dhe kanë shkaktuar dëme të mëdha në florën dhe faunën e zonës.