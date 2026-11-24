Çasti i saktë kur futbolli pushoi së qeni një ekuacion i ftohtë algoritmesh dhe u rikthye të ngjante me një përrallë popullore erdhi në ndeshjen e fundit të së hënës, në kuadër të javës së 12-të, në Monza-Fiorentina. Gustavo Miguel Pereira Sousa Varela shkatërroi skuadrën vjollcë me një dygolësh spektakolar në fitoren 3-0 të arritur në “U-Power Stadium”. I njëjti çast u bë edhe më domethënës pas ndeshjes, përpara mikrofonave të DAZN, kur ai rrëfeu gjithë habinë e tij: “Nuk mund ta besoj atë që po bëj”.
Megjithatë, shifrat e konfirmojnë realitetin, të dukshëm për të gjithë, dhe tregojnë historinë e një portugezi 21-vjeçar, i cili në debutimin e tij në Serinë A italiane ka lënë një gjurmë historike: 11 gola në 11 paraqitjet e para në kampionat, një arritje që gjatë 50 viteve të fundit u kishte rezervuar vendin vetëm dy emrave të mëdhenj si Vincenzo Montella në vitin 1997 dhe Diego Milito në vitin 2008. Këtyre u shtohen edhe dy gola në Kupën e Italisë kundër Avellinos, për një total prej 13 golash në këtë sezon. “Futbolli përbëhet nga momente”, tregoi ai me zërin ende të mbushur me adrenalinën e një mbrëmjeje të paharrueshme. “Kthehem në shtëpi, mbyll sytë dhe nuk e besoj”.
Një bast i fituar, me vlerë dy milionë e gjysmë euro
I lindur në Lisbonë më 30 janar 2005 dhe djali i ish-mbrojtësit nga Kepi i Gjelbër, Fernando Varela, sulmuesi i qendrës që sot luan te Monza është rritur me futbollin që në fëmijëri, duke kaluar në akademitë e Sporting Lisbonës, PAOK-ut të Selanikut dhe Benficës, përpara se të binte në sy në vendlindje me fanellën e Gil Vicente.
Në Brianza e solli më 27 korrik 2026 një operacion i shkëlqyer zbulimi talentesh, i organizuar nga drejtori sportiv Pedro Obiang, i cili e bindi klubin të investonte një shumë shumë të vogël krahasuar me shifrat dyshifrore që qarkullojnë aktualisht në treg: rreth 2,5 milionë euro, duke e blinduar lojtarin me një kontratë deri në vitin 2030. Një intuitë që tashmë po shpërblehet në fushë dhe që është gati të shndërrohet në një fitim të madh financiar nga shitja e tij.
Varela, numri 9 modern në duart e Juric
Me gjatësi 184 centimetra dhe me Romelu Lukakun si frymëzim të deklaruar, Varela përfaqëson sulmuesin e plotë, ideal për lojën vertikale dhe agresive që kërkon Ivan Juric te Monza, ku portugezi është përshtatur në mënyrë të përkryer. Ai sulmon hapësirat me shpërthime të shpejta, mbron topin me shpinë nga porta dhe godet me gjakftohtësi, siç tregoi me penalltinë e ekzekutuar në mënyrë perfekte dhe golin e bukur me thembër të shënuar ndaj De Geas. “Pessina, ashtu si të gjithë shokët e skuadrës, më japin shumë besim”, shtoi portugezi, duke vlerësuar kapitenin që i la atij ekzekutimin e penalltisë dhe i dha asistin për golin e dytë.
Çfarë do të ndodhë tani: Varela, objektivi numër 1 i merkatos
Ndërkohë, klubet e mëdha të Italisë dhe Europës po e ndjekin me shumë vëmendje. Në tribunat e stadiumit “Brianteo” ishin të pranishëm përfaqësuesit e merkatos së Interit, Dario Baccin dhe Simone Lo Schiavo, ndërsa Juventusi dhe Napoli po monitorojnë situatën.
Obiang e di shumë mirë këtë dhe di gjithashtu se si duhet të veprojë: frenon entuziazmin, por nuk e mbyll derën për negociata të mundshme që në janarin e ardhshëm. “Varela do të qëndrojë? Ka shumë oferta, ne po i dëgjojmë”, shpjegon ai, i gatshëm të mbledhë frytet e intuitës së tij, e cila e bëri të besonte te lojtari shumë përpara të tjerëve. “Djaloshi është shumë i qetë, stërvitet me 100 për qind të kapacitetit dhe dëshiron të qëndrojë këtu. 25 apo 30 milionë? Preferoj të mos them asgjë për momentin, por janë shifra shumë të mira për të nisur”.
Shifra të rëndësishme, që verën e kaluar as nuk mund të imagjinoheshin dhe që tani e bëjnë Monzën të fërkojë duart, duke shpresuar në një ankand me oferta gjithnjë e më të larta, me një fitim të jashtëzakonshëm nga shitja e një lojtari që është rritur jashtëzakonisht në fushë në vetëm tre muaj dhe që ka shpërthyer edhe ekonomikisht, duke arritur një vlerë më shumë se dhjetë herë më të lartë se ajo që u pagua për të. Siç thotë Varela, diçka që të bën të mbyllësh sytë dhe të mos e besosh. E megjithatë, gjithçka është magjikisht e vërtetë.