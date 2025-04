Vardy nuk gjen paqe për rënien në Championship të Leicester: “Turp, kemi dështuar”

Leicester i Ruud van Nistelrooy bie në Championship vetëm një vit pas ngjitjes në Premier League. “Foxes” e humbën matematikisht mundësinë për t’u shpëtuar rënies me humbjen 1-0 në shtëpi ndaj Liverpool, pesë javë para përfundimit të kampionatit. Jamie Vardy, i vetmi që ka mbetur nga titulli heroik i Premier League i klubit në vitin 2016, shprehu gjithë keqardhjen e tij për sezonin që sapo përfundoi dhe bëri një autokritikë të ashpër pas rënies nga kategoria: “Nuk ka justifikime. Kolektivisht, si lojtarë dhe si klub, kemi dështuar”.

Leicester, nëntë humbje radhazi në shtëpi pa shënuar asnjë gol

Leicester është i parafundit në renditjen e Premier League me vetëm 18 pikë në 33 ndeshje: “Dhelprat” i kanë humbur nëntë ndeshjet e fundit të kampionatit në shtëpi pa shënuar asnjë gol. Bëhet fjalë për një rekord negativ për kampionatin anglez.

Jamie Vardy, heroi i Leicester që fitoi titullin në vitin 2016 me 24 gola dhe golashënuesi më i mirë i Premier League në sezonin 2019-2020 me 23 gola, ka shënuar vetëm shtatë gola në 31 ndeshje kampionati këtë sezon. Një bilanc i varfër edhe për sulmuesin anglez 38-vjeçar.

Vardy nuk gjen paqe për rënien nga kategoria: “Një turp total”

Jamie Vardy shprehu gjithë zhgënjimin e tij për rënien nga kategoria të Leicester me një postim në rrjetet sociale në orët pas humbjes që vulosi rënien: “Në këtë moment nuk di as ç’të them. Nuk kam fjalë për të shprehur zemërimin dhe trishtimin tim për mënyrën si shkoi ky sezon. Nuk ka justifikime. Kolektivisht, si lojtarë dhe si klub, kemi dështuar. Nuk ka mënyrë për ta fshehur këtë, dhe unë refuzoj të pranoj çfarëdo sugjerimi të kundërt.”

Sulmuesi anglez, pjesë e Leicester që nga viti 2012, e përmbylli kështu mesazhin e tij të fuqishëm: “Pas kaq shumë kohe në këtë klub, kemi përjetuar shumë ngritje e ulje, dhe ky sezon ka qenë i tmerrshëm dhe, për mua personalisht, një turp total. Dhemb, dhe e di që edhe ju e ndjeni. Për tifozët: më vjen keq.”