VAR nderoi Argjentinën, Xhaka pas eliminimit të Zvicrës: Gjyqtari e “vrau” ndeshjen!

Çdo gjë po shkonte mirë për Zvicrën ndaj Argjentinës, deri në minutën e 72-të. Xhaka me shokë kishin rikthyer baraspeshën në çerekfinalen e Botërorit, ndërsa një simulim i pabesueshëm i Embolo i kushtoi shtrenjtë Zvicrës.
Rregulli “Identiteti i Gabuar” u bë faktor për fatin e sfidës, ndërsa ishte VAR që ndërhyri dhe nderoi Argjentinën. Paredes ishte ndëshkuar fillimisht me karton të verdhë për një simulim të dukshëm të Embolo. Ky i fundit e kishte ndërkohë një karton të verdhë.
Gjyqtari e gjykoi gabim në fushë, për këtë edhe ndërhyri VAR. Pas rishikimit të rastit, Embolo mori kartonin e dytë të verdhë dhe u largua me të kuq. Megjithatë rregullorja e FIFA-s lë vend për interpretim.
“Kur arbitri jep një karton të verdhë ose të kuq, por është e qartë se ka ndëshkuar lojtarin e gabuar të njërës prej skuadrave për shkeljen në fjalë, vetë shkelja nuk mund të rishikohet, përveç rasteve që lidhen me identitetin e gabuar”, shkruhet në rregulloren e re të FIFA-s.
E diskutueshme mbetet nëse bëhet fjalë për “identitet të gabuar”. Në fakt duket më shumë si gabim i gjyqtarit në fushë, që u mashtrua nga simulimi. Më saktë, nuk u ngatërrua lojtari por u mor vendim i gabuar dhe u dha padrejtësisht karton i verdhë.
Ndaj shikohet me shqetësim, pasi kështu VAR mund të ndërhyjë edhe për gabimet më të vogla.
Ndërkohë pas ndeshjes, Granit Xhaka u shpreh se me atë vendim arbitri vrau ndeshjen: “Me këtë vendim ai e vrau ndeshjen. Ky është mendimi im. Nuk e di se çfarë tjetër mund të bënte arbitri, por mos e vrit ndeshjen.- tha ai.