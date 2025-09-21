Vangjush Dako lë spitalin dhe kthehet në qeli

Ish-kryebashkiaku i Durrësit, Vangjush Dako, është shoqëruar sot nga policia në paraburgimin e qytetit, pasi gjendja e tij shëndetësore është stabilizuar.
Lajmi konfirmohet për Euronews Albania nga burime zyrtare. Sipas avokatit të tij, Dako do të qëndrojë në qeli për vetëm 6 ditë, pasi dënimi i tij përfundon më 27 shtator.
Pjesën më të madhe të masës së sigurisë, ai e ka vuajtur në arrest shtëpie. Menjëherë pas vendimit të dhënë nga Gjykata e Apelit të Posaçëm, Dako u paraqit në spital për shkak të problemeve shëndetësore.
Ai u shtrua në repartin e Sëmundjeve Infektive, nën mbikëqyrjen e Forcës së Policisë së Burgjeve, për shkak të aritmisë kardiake, ankthit dhe hernies diskale. Ish-kryebashkiaku i Durrësit u dënua me 2 vite e 8 muaj burg për akuzën e shpërdorimit të detyrës.