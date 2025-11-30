Vanessa Hudgens bëhet nënë për herë të dytë

Aktorja e njohur Vanessa Hudgens dhe bashkëshorti i saj Cole Tucker janë bërë sërish prindër.

Lajmin e e ka ndarë vetë aktorja përmes një postimi në Instagram të shtunën, ku shihet e shtrirë në shtratin e spitalit duke mbajtur dorën e bashkëshortit.

E bëra… Solla në jetë një fëmijë tjetër! Çfarë udhëtimi i çmendur është lindja. Respekt për të gjitha nënat – trupat tanë janë të pabesueshëm,” shkroi Hudgens në mbishkrimin e fotos.

 

Hudgens dhe Tucker u bënë prindër për herë të parë në korrik 2024, kur erdhi në jetë djali i tyre, emri i të cilit nuk është bërë publik.

Aktorja 36-vjeçare ka treguar më herët se amësia është “gjëja më rraskapitëse në botë”, por njëkohësisht e ka ndihmuar “të ngadalësojë dhe të shijojë momentin”.

Vanessa dhe Cole nisën romancën në vitin 2020, u fejuan dy vjet më vonë dhe kurorëzuan dashurinë në dhjetor 2023, në një ceremoni romantike në Meksikë.

